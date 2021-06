Emplazan a huelga al Centro de Investigación en Óptica por incumplimiento de contrato

León, Gto.- El Centro de Investigación en Óptica (CIO) en León, fue emplazado a huelga por el Sindicato de Trabajadores del Centro de Investigación en Óptica A.C.; por el incumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de parte de la actual administración del instituto, señaló David Monzón Hernández, investigador en ciencias en óptica y actual Secretario de Organización Comité Ejecutivo del Sindicato. De no existir un pronto acuerdo proyectos de 50 estudiantes e investigaciones se van a ver afectadas.

De las causales mencionadas por el investigador y que llevaron al emplazamiento del CIO León, destacan: la revisión de salarios contractuales; el incumplimiento de procedimientos en contratación, además del incumplimiento en conformación de la Comisión Mixta de Conciliación y Reconciliación, y por el incumplir en obligaciones pactadas en el CCT.

Pero además, destacó que en el concepto del incumplimiento de procedimientos en contratación de al menos 20 académicos de reciente contratación, que carecen del aval del Consejo Consultivo Interno del sindicato, pues desde el año 2020 se contaba con una vigencia para 12 plazas y otras que fueron aplicadas tiempo antes por parte de la Dirección General del Centro de Investigaciones en León para personal científico y tecnológico, “pese a que se tiene bien estipulado cuál debe de ser el procedimiento”.

El investigador detalló que existe un caso de un compañero investigador que por su actividad permanecía desarrollando sus actividades en Alemania y que por el tema de pandemia se vio obligado a continuar en aquel país, pero el instituto le rescindió el contrato por considerar algunas normas que señalan ellos como violatorias internas, pero consideramos que existen indicios de violaciones a sus derechos como trabajador, al cumplir en tiempo y forma con el procedimiento para permanecer en aquel país.

El diálogo

El lunes se tiene una cita para celebrar una mesa de negociaciones con la parte patronal y el sindicato en ciudad de México, pero esperamos que antes de llegar a esa fecha tener acercamiento con el director de la institución, pero aunque dijo que hasta ahora no han tenido contacto con CONACyT, comentó.

De parte del sindicato está la mano extendida y con la mejor postura para alcanzar un buen acuerdo y esperamos de parte de CONACyT existe la misma sensibilidad y entender que esta es una situación que no conviene a nadie y que los más perjudicados somos los trabajadores.

Afectaciones

De colgarse la bandera de huelga, afectaciones pues en la actualidad se cuenta con cinco investigadores que tienen créditos vigentes proyectos aprobados y que reciben apoyo de CONACyT y aquellos ya apalabrados por parte del mismo instituto en marcha, con algunas empresas nacionales e internacionales.

El segmento de los estudiantes es considerado el más afectado de no existir un acuerdo y llegar a la huelga y paro de labores, explicó Monzón Hernández que actualmente el CIO tiene un registro de 120 jóvenes, debemos de recordar que a un año sin actividades escolares y con esta situación, ven sus proyectos interrumpidos y eso es peligroso pues cuentan con un tiempo definido para su término, que además se refleja en lo económico para los que reciben una beca del estado.

Se estima que de no haber una pronta solución poco más de 50 estudiantes que ya tienen más de la mitad de su periodo consumido, no podrán concretar su proyecto.

Hacemos un llamado al personal de la institución sindicalizado y a quien no lo está, a la misma sociedad para que entienda la problemática que estamos viviendo y reiterar que la intención no es generar problemas en la institución a nivel local ni estatal o nacional, lo que queremos que haya un respeto por los contratos ya firmados por ambas partes y pues ojalá el director de la institución, Dr. Rafael Espinoza Luna sea sensible a todas estas temas no solo a los trabajadores sino a los estudiantes que se ven verdaderamente afectados, concluyó.