Empiezan a llegar concentradores a Guanajuato

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, anunció que ya comenzaron a llegar los concentradores de oxígeno que anunció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, los cuales serán entregados en calidad de préstamo para las personas que los necesiten para la recuperación de sus pacientes con Covid-19 en su casa, lo cual permitirá, además, disminuir la ocupación hospitalaria en el estado.

Hay una gran cantidad de personas que se están tratando en su casa, que no son cuadros graves, que con el apoyo de un concentrador, de un oxígeno van a mejorar.

“El 80% de los pacientes tiene un tratamiento ambulatorio, es decir en su casa, el otro 20% sí son casos graves que necesariamente tienen que estar en el hospital y lo único que nos va a ayudar a saber quién necesita ir al hospital o quién puede tratarse en su casa con un concentrador o con un tanque de oxígeno es el oxímetro de pulso, por lo cual se recomienda que que puedan estarse checando de manera constante y continua”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció que serán adquiridos 400 concentradores de oxígeno medicinal para ser entregados a personas que lo necesiten y que no hayan podido adquirir un tanque de oxígeno.

El programa denominado “Covid en casa” contempla que el Gobierno del Estado prestará estos concentradores, luego las personas deberán regresarlos para ser sanitizados y prestarlos a otras personas que igualmente los requieran para que sus pacientes lleven a cabo su recuperación en su casa; incluso, si fuera necesario, se adquirirán más concentradores, pues hay una bolsa de 17 millones de pesos para este programa.

El programa contempla que será entregada una primera dotación que incluye ocho concentradores para León, mientras que para los municipios de Silao, San Francisco del Rincón, Guanajuato capital, Irapuato, Salamanca y Celaya se contempla otorgar siete en cada uno de esos municipios, hasta cumplir con la entrega de los 400.

Las personas que estén interesadas en un concentrador de oxígeno deberán acudir a su unidad médica más cercana para hablar con las personas de trabajo social o bien con el médico tratante para analizar la posibilidad de ser susceptibles de solicitarlo.

Además, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a través de los Centros Impulso Social, podrán analizar las solicitudes de personas que requieran un concentrador de oxígeno, donde se pedirá la presentación de una receta médica que avale que efectivamente la persona necesita oxígeno para llevar a cabo su recuperación en casa.

No obstante, el Secretario de Salud de Guanajuato llamó a la población a no confiarse ni relajar las medidas, pues dijo que si bien un concentrador de oxígeno puede ayudar a las personas en su tratamiento contra la Covid-19, éstos no son la solución para la pandemia.

“Los concentradores ya están aquí, pero nuevamente queremos decirle a la población que no se confíe, ha sido muy difícil recibir tanques de oxígeno concentradores, pero es para apoyar a las personas que necesitan oxígeno, que necesitan ese insumo, pero no pensemos que eso va a resolver la situación de Covid, lo digo con mucho respeto, porque lo que necesitamos es evitar tener que llegar a necesitar un concentrador, una cama de hospital, un ventilador, el personal de salud sigue trabajando a marchas forzadas, es realmente difícil, así que vamos a seguir haciendo nosotros nuestro trabajo, invitando a la población a que se cuide”.