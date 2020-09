Emilio Ulloa Pérez de gira por la secretaria general de Morena en León

León, Guanajuato.- Emilio Ulloa Pérez, candidato a secretario general del partido Morena a nivel nacional, se reunió en la ciudad de León con militantes de la opción de elección popular en un hotel de la Zona Centro.

La reunión fue durante la mañana de este domingo antes de que el candidato partiera a la ciudad de Querétaro para continuar con su agenda, “un mensaje de unidad, un mensaje de trabajo en torno al proyecto y ya después vemos todo lo demás”, dijo.

Hasta el momento el candidato a ocupar la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha visitado en giras de trabajo 12 estados incluido el de Guanajuato.

¿Qué se espera de Guanajuato?

Para los propósitos a lograr en la entidad del Bajío o comandada por un gobernador del Partido Acción Nacional y la mayoría de los municipios con alcaldes “blanquiazules”, lo primero que se pide es la unidad.

“Primero pedirle a los compañeros ponernos de acuerdo, que logremos la unidad absoluta entre la militancia de Morena, porque la encuesta es abierta, no es entre la militancia, no es un pleito interno, esto va por encima”

“Vamos a tener un proceso que se va a resolver en la encuesta, qué no va a tener si me cae bien o me cae mal, si es mi comadre o es mi compadre”, indicó Emilio Ulloa Pérez, candidato a secretario general del partido Morena.