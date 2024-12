Mi interés es seguir trabajando por los derechos humanos de los guanajuatenses: Eliseo Hernández

Guanajuato, Gto. El encargado de despacho de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Eliseo Hernández Campos, expresó que su deseo por contender por la titularidad del organismo es para continuar con el trabajo en favor de los guanajuatenses.

Tras destaparse como aspirante para ser el Ombudsperson de Guanajuato, esperó que más compañeros de la procuraduría se inscriban en la convocatoria, en caso de que sea de su interés.

“Está ahorita la etapa en el cual se van a presentar la documentación, en su momento la haré llegar también como cualquier persona. No creo que vaya a ser el único de la institución que vaya a participar, espero que haga más compañeros que muestren ese interés también de parte de la institución, en levantar la mano y ser partícipes de este procedimiento”.

“Yo generalmente me he basado en tratar de tener un perfil técnico, profundizar siempre, me he esforzado, quien puede conocer mi carrera, no solamente en derechos humanos, también lo tuve por ahí en el Tribunal de Justicia Administrativa, además de la vocación de servicio. He tenido la oportunidad y el honor, así lo digo, el honor de poder estar en una institución muy noble que tiene mucho que ofrecer, y más porque todavía hay muchísimo más que hacer”.

Agregó que, en caso de quedar seleccionado, tiene proyectos que plantea implementar para continuar con el trabajo en favor de los derechos humanos.

Al cuestionarlo sobre su perfil, pues pertenece a las filas del Partidos de Acción Nacional, sostuvo que eso no interferirá en su trabajo y habrá independencia partidista.

“Yo no he tenido cargos en los partidos hace muchísimo tiempo, mi carrera ha sido más profesional y técnica en materia de jurisdiccional, en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa. Y hoy aquí en la propia institución de derechos humanos, a mí se me invitó a participar con el ánimo de aportar algo a la institución”.





Eliseo Hernández dijo que el tema de afiliación no debe ser un impedimento para aspirar a este tipo de cargos, además de que llegan a existir otro tipo de intereses, como lo es tener un lazo familiar o de amistad, incluso intereses institucionales.

“Yo puedo tener amigos en el PRI, en el PAN, en el verde, puedo tener amigos en una asociación, puedo tener amigos que le van a las Chivas, que le van a la América. Entonces el tratar de excluir o estigmatizar, creo que hay que tener cuidado porque no lo digo por mí, pero atenta contra el buen juicio, la ética y la imparcialidad que todo servidor público debe tener desde el momento en que se sienta atrás de un escritor”, concluyó.