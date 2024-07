Elementos de Policía Vial presentan “Arte del silencio” en el Festival del Verano

León, Gto.- Agentes de Policia Vial regalan alegria y emocionana a los visitantes del Festival de Verano con su “arte del silencio”, a traves de mimicas apoyan a los transeúntes a cruzar el bulevar Adolfo López Mateos y a los conductores les señalan el alto total. Estos personajes se han convertido en los favoritos de este evento que finaliza el día 28 de julio.

Sin preparación previa, Milagros comenzó a observar a otros agentes caracterizados de mimos, empezó a admirar a sus compañeras y compañeros a quien analizaba sus poses pues le gustaba la labor que hacía de ser cercanos a la ciudadanía pero mostrando felicidad y así fue como nació su amor por ser un “transito mimo” como la nombraron los visitantes al Festival de Verano.

Local Marihuana y cristal, drogas más decomisadas en León; fentanilo comienza a tener presencia

“Tengo alrededor de 4 años en la coorporacion y esto de dar vialidad es parte de las actividades como mimo que nosotros hacemos para el auto cuidado de los usuarios de la vía pública”, dijo Mili.

“Al principio veia a mis companeras que tienen mas tiempo y se me hacia muy padre esta interaccion que ellas tenian con las personas, el cómo las cruzaban, cómo les decían a los conductores que se detuvieran, que cedieran el paso, que no usuran su teléfono celular, que usaran su cinturon de seguridad. Me llamó la atención y poco a poco me fui sumando a ellos. Veía como mis companeras se desenvuelven entro de, y asi fue como aprendí”, señaló.

En cuanto al maquillaje, Juan Diego Aguñaga es quien hace las figuras dependiendo la temática, esta ocasion dibujo en el rostro de las policias temas relacionados al Festival de Verano pero a veces lo hace de caricaturas.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Es de mencionar que son alrededor de 18 personas las que pertenecen al departamento de Educación Vial de la Direccion de Policia Vial de los cuales seis son mimos que además de acudir a la Feria Estatal de León acuden a colonias a dar pláticas referente a la conciencia vial.

Visitantes aplauden la labor de Policía Vial

La tarde de este lunes, en su mayoria participantes del Festival Infantil y Juvenil de Voleibol fueron quienes les tocó ver a los transitos quienes manifestaron que siempre es agradable ver un elemento de seguridad con una imagen diferente que genere confianza, entusiasmo y felicidad.

“Me encantó ver un tránsito mimo porque hasta interactuaba con nosotras, era divertido y nos hizo sonreír”, dijo Natalia quien llegó de Guadalajara.

Local El arenero gigante del Festival de Verano encanta a familias en León

De este modo, estos agentes de Policía Vial se ganaron el cariño, y respeto de los visitantes del Festival de Verano.