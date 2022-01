El virus no se cansa: Daniel Díaz Martínez

León, Gto.- Ante la presencia de la variante Ómicron y el incremento de contagios, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia en las medidas sanitarias “porque el virus no se cansa”.

Entrevistado en exclusiva por El Sol de León, el funcionario estatal se refirió a la situación que prevalece en el estado de Guanajuato y en especial a la próxima celebración de la Feria León 2022, sobre la que refirió que “hoy es un escenario totalmente diferente, tenemos esquemas completos de 3.5 millones de guanajuatense”.

El año pasado no se realizó la feria en Irapuato explicó que fue en función del escenario en que se encontraba.

Pide no bajar la guardia

Pidió a la población no bajar la guardia porque el virus no se cansa, especialmente en los grupos más vulnerables, porque aunque con estas nuevas cepas la tasa de transmisión es mayor, pues una persona puede contagiar a más de dos o tres personas, pero no necesariamente más grave y lo poco que se sabe es que quienes están vacunados tienen menos posibilidades de presentar un cuadro grave o morir.

Recalcó que los síntomas de Omicrón están más enfocados a la parte superior del aparato respiratorio sobre todo nariz, garganta, oídos, hay congestión nasal, fiebre, dolor de cabeza, congestión en ojos y dolor de garganta. El virus original de Covid 19 y Delta afectan más a los pulmones, el enfermo presenta tos, expectoración y neumonías asociadas.

Las personas que están vacunadas tiene menos posibilidades de presentar un cuadro grave o morir de ahí que seguimos recomendando que ante la presencia de signos o síntomas puede ser covid hasta que se demuestre lo contrarios y debemos de acudir al servicio de salud.

Existe comunicación permanente con las autoridades municipales y los comités organizadores, es un escenario completamente diferente, hoy con esquemas completos tienen a más de 3.5 millones de guanajuatenses.

Dentro de las medidas que la Secretaría de Salud de Guanajuato aplicará para la Feria Estatal de León 2022, está la colocación de señalética dentro del recinto ferial y los estrictos protocolos de seguridad, informó Daniel Díaz Martínez.

Dijo que la señalética será alusiva a la información con evidencia científica de la pandemia, que se sumará a los estrictos protocolos de salud que se implementarán con el Patronato de la Feria, la dirección de Comunicación Social del municipio y del estado.

Comentó que es importante que la gente que acuda al lugar de preferencia vaya vacunada, use cubrebocas de forma permanente, utilice alcohol en gel y realice actividades al aire libre, también se les tomará la temperatura. Es muy importante evitar las aglomeraciones y ventilar muy bien los espacios y sanitizar los mismos.

Informó que se controlarán los aforos en todos los espacios cerrados, por lo que recomendó a la población no asistir si sospecha que presenta la enfermedad “hoy toda persona que tenga signos o síntomas de enfermedad respiratoria aguda tiene que descartar que sea Covid”.

Recomendó hacerse pruebas rápidas que tienen asertividad de más el 90% y si hay dudas se toma una prueba PCR y se envía la prueba al INDRE

Dijo que faltan los refuerzos y completar esquemas en el resto de la población, dependen que la federación envíe los biológicos al estado, pues sólo se aplicaron en 21 municipios, que aunque no tenían suficientes elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y del Instituto de Bienestar hicieron lo mejor que pudieron con el personal en el periodo vacacional. Para el refuerzo aplicarán el biológico AstraZeneca.

Vigilarán cualquier cambio en indicadores

Por otro lado, compartió que las autoridades están atentas debido a que la situación puede cambiar de un momento a otro, en función de los casos que se presenten. Si hubiera un cambio en el semáforo en el caso de que los indicadores se modificarán, habrá recomendaciones para disminuir aforos al 75% u 80%.

Mencionó que en caso de que el escenario cambie, todos los días enviarán mensajes y de manera continúa porque León es donde vive una tercera parte de la población guanajuatense.

Con respecto a espacios como El Palenque han recomendado al comité organizador tomar medidas como eventos como en La Fórmula 1 donde solicitaban el comprobante de vacunación y había un estricto protocolo para el uso de cubrebocas. La dirección general contra Riesgos Sanitarios, la Jurisdicción Sanitaria y las autoridades municipales estarán vigilando que se lleven a cabo.

Buscarán que la Feria Estatal de León se realice bajo estrictos protocolos de seguridad, que disminuyan riesgos y sobre todo que las personas vulnerables no se expongan y que si decidimos acudir a la Feria o cualquier otra actividad lo hagamos siguiendo los protocolos(....) en el trabajo, en la escuela porque realmente el rezago educativo para algunos niños que no han podido regresar ha sido tremendo”, explicó.

Filtros y pruebas rápidas

Aseguró que continuarán con las pruebas rápidas y si en los filtros que se instalarán en el lugar, si se identifica alguna persona con signos o síntomas de la enfermedad, que no porta cubrebocas o no sigue los protocolos, de manera respetuosa se le pedirá que se aisle del resto, “porque no se puede exponer la salud de la mayoría.

Mencionó que el Poliforum tiene monitores de dióxido de carbono, será un aforo controlado de alguna manera, pues aunque el semáforo está en verde y el aforo es del 100%, se prefieren actividades en espacios abiertos. Los prestadores de servicios sobre todo los restaurantes han pedido que estos estén bien ventilados.

La responsabilidad de acudir a la Feria es de cada quien, y ahí sólo se permitirá quitarse el cubrebocas sólo sea para consumir alimentos, pero tendrán que sanitizar sus manos con frecuencia.

No se puede permanecer encerrado otra vez, “es muy importante la reactivación económica, la salud mental de las personas que se ha visto bastante afectada en función de lo que ha sucedido en estos dos años en un país de las características como el nuestro. En ese sentido el estado de Guanajuato sigue manteniendo las camas reconvertidas para atender a los pacientes que así lo pudiera necesitar no dejamos de contratar a los más de 1 mil 300 médicos para fortalecer a los hospitales para atender a los pacientes Covid, no nos ha faltado medicamento, finalizó.