El uso correcto del equipo de seguridad, salvó la vida de siete policías

León, Gto.- "El portar equipo de seguridad personal fue lo que les ayudó a salvar la vida, hago un llamado al uso responsable y al cuidado de equipamiento y de las unidades oficiales", mencionó el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, en relación al aparatoso accidente de este jueves entre una patrulla de policía y un automóvil.

Reiteró que no es y no se justifica este tipo de incidentes tan lamentables a los que todos estamos expuestos, pero es importante que las consecuencias pudieran ser peores para los compañeros si no hubieran traído el equipo de manera adecuada.

“En este aspecto quiero hacer un llamado a los compañeros de policía y tránsito para que hagan un uso correcto del equipamiento que tienen a su cargo, esto es fundamental para su seguridad sabemos que el crecimiento de la ciudad y las demandas de la ciudadanía son altas y requieren de todos los compromisos para estar a la altura de lo que exige las y los leoneses”.

Trabajamos para dignificar la labor de nuestros elementos.

Entregamos a Tránsito 50 chalecos balísticos, 100 rodilleras, 21 cascos de moto y a Policía, 3 mil uniformes, 335 chalecos balísticos, 168 cascos balísticos, 324 esposas, 1,422 fornituras y 1,800 pares de botas tácticas. pic.twitter.com/hiksha9jTZ — Mi Ciudad Segura (@Seguridad_Leon) October 16, 2020

“Para lograr este fin, es necesario dotar de las herramientas necesarias a nuestros compañeros de seguridad y agradecemos el apoyo del presidente municipal y del Ayuntamiento por el apoyo para continuar trabajando por un León que todos queremos y que nuestras familias merecen”, señaló.

Momento en que la patrulla de la Policía Municipal choca contra un vehículo, lo que ocasionó nueve tripulantes heridos



📱📰 Recibe las noticias en tu celular, TE INVITAMOS A UNIRTE a nuestro canal de #Telegram 😉➡ https://t.co/CafwIHfnhJ pic.twitter.com/3PxmfOO7bD — El Sol de León (@soldleon) October 16, 2020

EL DATO

Cinco de los uniformados lograron el alta médica

Dos permanecen bajo observación médica en una clínica privada

⬇️Da clic aquí⬇️