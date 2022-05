El último deseo de Eduardo: Se cumplió ver a sus hijos

León, Gto.- El último deseo de Eduardo fue poder ver a sus hijos. El joven con cáncer terminal, pidió ayuda a su doctora, quién publicó el caso en Facebook. En menos de tres horas, las redes sociales hicieron magia y el último deseo se hizo realidad.

“Está muy grave, le quedan días de vida”, dice la doctora Vallejo en un comentario en redes sociales. El joven de 36 años, sin dar mayor detalle de su situación sentimental pidió ayuda a la doctora Talitha Vallejo para buscar a Estefany, la madre de sus hijos.

Había pasado mucho tiempo desde que Eduardo vio a sus hijos por última vez, decía la publicación. En su lecho de muerte, despedirse de sus hijos, abrazarlos y darles un último beso, era lo único que pedía.

“Mi paciente Eduardo quien tiene cáncer terminal y se encuentra en sus últimos días de vida, desea ver a sus hijos antes de morir. Si alguien conoce a la señora Estefany, madre de los hijos de mi paciente, les suplico le insistan para que ella permita que Eduardo se despida de sus hijos. Le rogamos tenga un poco de humanidad y permita pueda reunirse”, se leyó en la publicación.

La buena noticia llegó en un par horas. La publicación compartida en punto de las 17:27 de este viernes fue difundida por más de 950 cuentas de Facebook, en su mayoría leoneses, y rápidamente el perfil de Estefany fue identificado por otros usuarios. Para las 19:26, los niños ya estaban visitando a su papá.

Eduardo podrá descansar en paz, el cáncer terminó con su salud. Luego del último beso de sus dos pequeños, el joven está listo para partir.

Lamentablemente, la publicación no le cayó bien a Estefany, ya que su identidad fue difundida y los internautas inmediatamente la calificaron de desalmada. Por lo que la joven envió amenazas a la doctora por meterse sin conocer “la situación”.

“Te exijo que quites eso, porque no sabes en el problema que te estas metiendo, yo no te conozco, pero no sabes lo que estas haciendo”, escribió Estefany en un mensaje a la doctora Vallejo.

La molestia de la madre llegó cuando otros usuarios le enviaron mensajes ofensivos, según un mensaje privado enviado a la doctora de un usuario identificado como Jonathan.

Ante las amenazas y para registro del antecedente de cualquier cosa que pudiera pasar en contra de la doctora Thalita Vallejo, compartió en su perfil los mensajes de Estefany y Jonathan, apuntando que su única intención fue ayudar.

“Eduardo fue mi compañero en la secundaria. Hace unos días me pidieron le ayudara. Él deseaba ver a sus hijos. Ha estado sumamente delicado, con delirio y hace rato su saturación llegó al 40%. El cáncer ha invadido su cuerpo. Les pedí se compartiera la publicación porque normalmente en el estado que se encuentra no viven mucho tiempo. Afortunadamente le permitieron ver a sus hijos, los cuales tenía tiempo sin ver. Ha sido un momento increíble. Fue como si le inyectaran una dosis de vida. Gracias a todos por compartir, por llamar y preocuparse por él. Cuando salí de su casa ya había como 50 personas que querían verle. Desafortunadamente no todo es color de rosa. Recibí amenazas de Estefany y un tal Jonathan.

Aun así, los buenos somos más. Gracias a todos. No permitamos que nuestra sociedad se corrompa. No usemos a los niños para castigar a los padres. Y sigamos haciendo buenas obras, porque lo que sembremos eso cosecharemos”, escribió la doctora Talitha Vallejo.