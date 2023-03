El tradicional negocio de telas de una familia leonesa que está cerrando sus puertas

León, Gto.- El cierre de la tienda de telas que se encontraba en el primer cuadro del Centro Histórico de León está causando controversia entre la comunidad leonesa. Clientes, ciudadanos, empresarios y funcionarios desconocen las razones y los propietarios no han querido hablar.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Sin embargo, el secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, lo recordó como un proyecto tradicional de una familia leonesa impulsado por “Don Lupe”.

“El iniciador murió hace muchos años, don Lupe, famosísimo en Biba, lamentamos, necesito tener más información a veces, hasta se cambian de sitio y no lo avisan, hay que esperar un poquito, pero hay mucho negocio familiar, las familias crecen mucho”, comentó.

¿POR QUÉ CIERRAN LOS NEGOCIOS COMO ÉSTE?

De acuerdo al Censo del INEGI más reciente, en León hay más de 90 mil unidades de negocio y en específico la tienda de telas estaba afiliada a la CANACO de este municipio, pero los dueños tampoco les han compartido información de por qué cerraron.

El funcionario municipal explicó que cuando hay un cierre de un negocio de este tipo se debe a tres razones y son las siguientes:

“Hay por lo menos tres lecturas, hay negocios, en primer lugar, a mí me da mucho orgullo cuando un negocio dura varias generaciones, entonces muchas veces un negocio llega la competencia, desafortunadamente no se actualizó o no toma las decisiones adecuadas y llega el momento en que ya no es costeable, otras veces cambian de giro, se dedican a bienes raíces, ahora todo mundo anda construyendo torres de departamentos y un tercer punto, este más profundo es que estos negocios tienen una estructura familiar y se dice mucho que a veces no llega la tercera generación porque se va ampliando la familiar”, dijo.

QUEDA LA TIENDA DE LA SOLEDAD

Sin embargo, la matriz de esta tienda que se encuentra a unos metros del templo de La Soledad en un pasaje ubicado entre las calles Aquiles Serdán y 20 de Enero aún está en funcionamiento operando de manera normal.

GOBIERNO SÍ APOYA A TODOS LOS GIROS: FROYLÁN SALAS

El subsecretario para el Desarrollo de las MiPymes de la Secretaría de Desarrollo Económico de Guanajuato, Froylán Salas Navarro, negó que no se les esté impulsando a este tipo de giros comerciales.

"Recuerda que acabamos de tener el pasado evento Guanajuato compra Guanajuato precisamente para buscar la diversificación de nuestras empresas, los de curtiduría ya no solamente es calzado, ya están en el automotriz, en el aeroespacial,, igual el de telas, en muebles, en vestido, la actividad económica que tenemos en Moroleón, Uriangato y Yuriria es hoy una actividad que está a niveles prepandémicos", comentó.