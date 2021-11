El talento y la inteligencia no tienen edad: experto en Recursos Humanos

León, Gto.- A pesar de que con la edad escasean las oportunidades de trabajo, eso depende de cada persona, del talento, la inteligencia, la actualización constante hacia la industria 4.0, la actitud y las ideas innovadoras, aseguró Jorge Eugenio Ramírez Villicaña Dávalos, secretario del Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Industria del Conocimiento (CNEMCO).

Explicó que antes para buscar un directivo en la empresa le pedían cierta experiencia, que hubiera estado en determinados puestos y manejado empresas del mismo nivel, pero ahora se busca que ayude con las nuevas tecnologías, innove y permanezca en la empresa.

“Saben que van a cometer errores, pero lo prefieren porque eso demanda el mercado, sobre todo después de la pandemia de una manera más dramática hacia el tema de la tecnología y las plataformas”, mencionó.

Por otro lado, dijo que el tema de las ideas es tabú, porque mucha gente cree que las personas mayores de edad no tienen capacidad de innovar, “pero eso depende de la capacidad de cada ser humano, al igual que el talento. Cuando trabajé con equipos de alto desempeño algunos integrantes no tenían educación, más que secundaria y en ciertos casos escasamente preparatoria, pero tenían disposición, mentalidad abierta y nos ayudaban mucho a lograr los objetivos, entonces ya no necesitábamos ingenieros, aunque muchos de ellos decidieron seguir estudiando”.

Depende de cada persona

Comentó que todas las organizaciones tienen perfiles definidos, entre ellos está la edad, que disminuye sus posibilidades cuando se tienen arriba de 40 años, pero estas características no son necesariamente absolutas, lo que depende mucho de los candidatos que se postulan.

La cuestión de determinar un rango de edad es sobre todo para dar a los equipos de trabajo opciones actuales de innovación, frescura, manejo de tecnologías y de la industria 4.0, que quiera tener mayor permanencia dentro de las organizaciones.

“Quienes rebasan cierta edad deben preguntarse qué características tienen, qué competencias ha desarrollado y analizar si se está actualizando constantemente, si se quiere seguir con las mismas competencias y habilidades que se desarrollaron, por lo que entonces nosotros mismos nos auto descartamos”, precisó.

De valía incalculable

Mencionó que la persona de mayor edad necesita analizar qué ventajas competitivas que tienen como la experiencia, el conocimiento que le da haber estado dentro de organizaciones y sobre todo actualizarse.

“Eso les da un valor superior a lo que podrían tener las personas más jóvenes, aunque hay determinados puestos que están encuadrados para cierto tipo de perfiles que es un must cierta edad, como todo lo que implica tecnología, consulta en internet”, continúo.

Comentó que tiene amigos de más de 60 años que se están capacitando en drones, estudian inglés, entre otras cosas, porque el ser humano mientras tenga vida es importante que esté en constante búsqueda de nuevas capacidades “eso tiene que ver con lo que cada quien trae, parte de lo que se llama “la fuerza del yo”, resiliencia, de salir adelante”, explicó.

Dijo que una persona de mayor edad puede ayudar a formar equipos de trabajo y formar a quienes van entrando para que se queden ahí y haya trascendencia.

Puntualizó que la entrevista de trabajo es uno de los puntos importantes en el proceso, por tal motivo depende el desenvolvimiento del candidato, la actitud y lo que pueda ofrecer a la organización.