El sistema del PREP del IEEG es el mejor del país

Guanajuato, Gto.- El sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), es evaluado por el Instituto Nacional Electoral (INE), como el mejor del país y para este proceso electoral que se realizará el seis de junio se consolidará. La inversión realizada para implementar este sistema ascendió a 20 millones de pesos.

Al realizarse la validación de este sistema informático que atestiguo la Notaria Pública número 10, Maricela Trujillo Moreno, se mostró el procedimiento de la generación de huellas criptográficas del PREP, mismo que encabezó el consejero presidente Mauricio Guzmán Yáñez, quien fue acompañado por todos los consejeros y consejeras el Instituto Electoral.

Al hablar sobre el particular, Guzmán Yáñez apuntó que con ello se podrá tener certeza que la base de datos del PREP “se encuentra limpia, se encuentra en blanco, se encuentra lista para empezar a recibir la información el seis de junio a partir de las siete de la tarde”.

“Este es un acto de la mayor relevancia porque es un acto que da certeza sobre la operación del PREP”, externo el consejero presidente.

En este sistema también participa el CIMAT para contribuir con el PREP, “y el programa es el principal elemento de certeza el día de la jornada electoral respecto de los resultados obtenidos”.

Dijo que, al término de la jornada electoral, serán digitalizadas las actas y de inmediato se pondrán a disposición del público, se toman fotos y se mandan a los centros de captura y verificación y se sube la información de inmediato.

“Es decir, la misma noche del proceso electoral, se podrá empezar a ver las actas que se firmaron en cada una de las mesas directivas de casilla también se tendrá preliminarmente los resultados”, agregó.

Guzmán Yáñez aclaró que no serán los resultados definitivos porque la ley dice que los cómputos son el miércoles siguiente al día de la elección, los cómputos municipales y distritales de mayoría y el cómputo estatal de Representación Proporcional el domingo siguiente.

“El hecho de que no sean los cómputos definitivos, no quiere decir que no den certeza. Por ejemplo, en el pasado proceso electoral, todos los resultados que arrojó el PREP coincidieron con el resultado final que se dio en los cómputos y coincidieron con un margen de diferencia mínimo, menor a medio punto porcentual en prácticamente todos los casos”.

El consejero electoral, Antonio Ortiz Hernández dijo por su parte que a las siete de la noche se dará un primer avance del PREP.

El INE evaluó al Sistema del PREP del IEEG en el pasado proceso electoral de 2018 como el mejor de todo el país, remató Mauricio Enrique Guzmán Yáñez.