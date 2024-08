El reto de Libia Dennise será el plan hídrico para Guanajuato: Diego Sinhue

León, Gto.- Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, declaró que la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo, hereda de la actual administración, el continuar con las negociaciones con el gobierno federal para que la entidad cuente con un plan hídrico.

Lamentó que el gobierno federal haya desechado el proyecto de la Presa El Zapotillo y no haya aceptado hasta el momento ninguna de las tres opciones que ha puesto sobre la mesa el gobierno de Guanajuato.

Local Presas en Guanajuato requieren más lluvias: Francisco Escobar

“Tiene el tema del reto del agua, el reto del agua es uno de los principales que no hemos podido cerrar con el gobierno federal por alguna u otra razón, les pusimos el plan A, el plan B y el plan C, además nos desecharon El Zapotillo”, declaró el mandatario.

Señaló que en el mes y medio que resta a la actual administración tanto federal como estatal, existe aún la esperanza de que el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador firme el convenio del Plan C, el cual dotaría de agua a León, la cual cuenta con más necesidad, por ser la ciudad más grande del estado y la principal afectada con la cancelación de El Zapotillo.

Asimismo, recordó que dicho proyecto ya está firmado por el estado y entregado en la Comisión Nacional del Agua desde principios de este año.

Reiteró que dichos planes tendrán que darles seguimiento el gobierno panista de Libia Dennise con el próximo gobierno federal, el cual estará encabezado nuevamente por Morena con Claudia Sheinbaum.

“Yo no pierdo la esperanza que el plan C que hemos planteado, el cual ya está firmado por mí, ese convenio lo firmé yo y está en el escritorio del titular de la Conagua, si no es conmigo que se de con Libia, pero que sí se de, porque Guanajuato necesita un plan hídrico”.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Lamentó que Guanajuato esté expuesto a que se olvide la firma del convenio debido a que se pronostica que mejore el temporal de lluvia, sin embargo, enfatizó que es necesario el plan hídrico.

Local Simapag y gremio turístico de Guanajuato unen fuerzas para ahorrar agua durante el Cervantino

“Aunque este año está lloviendo, se nos va a olvidar al rato y van a empezar los problemas de sequía, entonces tenemos que tener un plan hídrico”, dijo.