El PRI será una opción para Guanajuato: Yulma Rocha

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guanajuato está en pleno proceso de renovación y depuración de aquellos militantes que sólo usan al partido para servirse a sus intereses, ya que actualmente se trata de darle oportunidad a una nueva generación de priistas que trabajan de manera honesta para fortalecer desde el interior al partido, con el objetivo de que este se vuelva la mejor opción electoral para los guanajuatenses en 2021.

Así lo dijo Yulma Rocha Aguilar, secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI en Guanajuato, quien en entrevista con Alejandro Herrera Sánchez, director estatal de la Organización Editorial Mexicana, aseguró que a pesar de que el PRI no resultó seleccionado por la ciudadanía en la contienda electoral de las elecciones del 2018, no dejaron de trabajar ni de hacer política, tanto en Irapuato como en el resto de Guanajuato.

Señaló que lo primero que se realizó fue una depuración dentro del partido y además ha habido también una renovación en la militancia, donde no sólo hay priistas con experiencia, sino también nuevas generaciones interesados en participar, entre estos muchos jóvenes, pues mencionó que actualmente se encuentran vigentes comités municipales y consejos políticos, así como organizaciones para demostrarle al ciudadano que se está trabajando y, así, darles confianza.

“Me parece debemos dar pasos importantes, sin filias ni fobias, pues estamos platicando y dialogando con todos (...) el PRI ha dado pasos importantes, el siguiente paso es hacia afuera, presentarnos como una opción política para los ciudadanos y permitirles que decidan las alternancia y conozcan las experiencia y el compromiso de los priistas”.

Yulma Rocha Aguilar mencionó que hoy más que nunca el partido está unido y que existen normativas internas que deben de respetarse y serán aplicadas para cualquiera que atente contra esto; sin embargo, señaló que aunque las diferencias entre los mismos priistas nunca vayan a terminar, existe el compromiso por continuar desarrollando proyectos y fortalecerlo desde su interior.

“Queremos que se haga un trabajo permanente y que trascienda, queremos más proyecto de partido que de personas, aún se necesitan reforzar cosas al interior, pero a como estábamos, hemos dado pasos importantes con el objetivo de presentarnos de manera decorosa con los ciudadanos, un partido político si tiene la aspiración de gobernar, necesita gobernarse primero a si mismo, para después decirle a la ciudadanía: aquí estamos”.

Ciudadanía verá un PRI renovado y cercano

La secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) dijo que el escenario que se esta viviendo a nivel nacional es catastrófico por las malas decisiones que han sido tomadas por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual está encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien está provocando graves consecuencias tanto económicas y de inseguridad al país.

Sin embargo, señaló que muchos de los personajes expriistas acusados de corruptos se encuentran en ese partido, lo que también es el causante de las problemáticas actuales del país.

Morena encabezado está dañando gravemente al país con decisiones, muchas de ellas erráticas y caprichosas, que han sumido a México en los peores niveles (...) también vemos que quienes llegaron a los espacios de decisión, ni cumplían con el perfil e incluso a la mayoría se les permitió modificar la ley para que pudieran entrar y muchos de ellos cuestionados en cuanto a su integridad, señalados por corrupción.

“El refugio de los corruptos ya está en Morena, todos estos personajes sumamente cuestionados no nada más del PRI, sino de otros partidos, se fueron a Morena y siguen haciendo cosas muy malas para el país”.

Por ese motivo, Yulma Rocha Aguilar aseguró que el PRI se está fortaleciendo para ofrecer verdaderas propuestas ciudadanas, para evitar con ello que Morena continúe dañando a la nación y principalmente evitar que gobierne en Guanajuato.

“Las malas decisiones nos llevan a reflexionar que los partidos políticos de oposición necesitan fortalecerse y necesitan hacerse presentes, sí con el señalamiento, critica y la propuesta. La gente ya vio cómo gobernó uno y otro partido, lo que hizo bien o mal, pero en el caso de Morena no hay una sola cosa que haya hecho bien. Somos priistas, pero también somos ciudadanos y no podemos permitir que un movimiento de tal naturaleza siga avanzando, porque ya vimos cómo están gobernando a nivel nacional y no queremos eso para nuestro estado”.

Por ello, Yulma Rocha mencionó que el PRI en el estado ha comenzado a trabajar con el sector popular, para que vean en el partido una opción, a pesar del escenario complicado que se avecina ante las próximas elecciones, pero donde la CNOP estará trabajando de manera territorial, teniendo el acercamiento con la ciudadanía, para ganar su confianza y tener diálogo, así como también a través del trabajo con la sociedad civil organizada, para que abran sus espacios y, así, poder conocer y atender sus necesidades.

“No debemos perder la oportunidad, tenemos que buscar a que haya equilibrios políticos y que Morena no es la opción, pues el PRI está trabajando para ser esa opción de alternancia política en Guanajuato”.