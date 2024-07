El Poder Judicial no es un partido para que sea votado, es de capacidades: Marcelino Trejo

León, Gto. El ex presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo, rechazó la reforma del Poder Judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, argumentó que no se trata de un partido político para que los jueces, ministros y magistrados sean elegidos a través del voto popular.

Comentó que se trata de capacidades y preparación y no de popularidad, pues en ese sentido, elegirían a personas de las redes sociales que muchas de ellas no cuentan con la preparación de derecho.

“Estoy totalmente en desacuerdo con ese intento de reforma que hace el presidente, no es lo correcto, no puede erosionar el Poder Judicial Federal, no es un partido político y tampoco se presta para votación, es de capacidades, no de votos ni de popularidad, sino le estarían diciendo a gente que es popular y estos que están en las redes, hay mucha gente popular que no sabe hacer nada más que estar en las redes, pero no sabe nada de derecho”, dijo.

Marcelino Trejo añadió que la propuesta pone en riesgo la seguridad jurídica del país con las grandes empresas, inversionistas extranjeros y con la banca.

“Imagínate la seguridad jurídica de todo tipo de asuntos, de todos los temas y niveles económicos que se manejan en el país en todos los sectores, los bancarios, grandes empresas, inversionistas extranjeros, imagínate, les vulnera su derecho, no habría una seguridad jurídica y tampoco una libertad de las autoridades para conducirse de manera libre, por todos lados está mal esa propuesta”, agregó.

Dijo que con esto Morena quiere “mayoritear”, desaparecer los poderes y centralizar el poder y eso va a crear un ambiente de incertidumbre.

“No es correcto que porque Morena quiera mayoritear y que muchos de ellos se queden callados por compromiso, por conveniencia, porque al final del día nos van a afectar, por ejemplo el tema de la Banca o grandes inversiones que tienen juicios ahí metidos ¿Con qué tranquilidad o seguridad van a pensar que se va a resolver adecuadamente?”, agregó.

El abogado aseguró que el argumento del presidente de la nación no es válido, pues la corrupción existe en todos los niveles de gobierno y con esa lógica tendría que desaparecer a todos los políticos.

“El país ocupa los niveles más altos en corrupción en todos los sentidos, el propio gobierno, la propia presidencia de la República, en todos lados y niveles, no es un nivel de corrupción sólo en el Poder Judicial es en todo el país”.