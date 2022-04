¿El Parque Metropolitano ya cobrará por tomarse fotos? Te decimos todos los detalles

León, Gto.- Bajo el #FotografíaEnElMetro, el Parque Metropolitano de León, anunció que habrá nuevas reglas para quienes deseen tener fotos profesionales en sus instalaciones a través de sus redes sociales anunció que a partir de este mes, para realizarse sesiones de fotos, tendrá un costo de $556.00, sin dar más explicaciones.

FOTOS PROFESIONALES

Para realizar una sesión de fotos profesionales de boda, XV años, aniversarios, revelaciones de sexo, familiares, se deberá de presentar con recibo en la fecha y hora indicada y seguir todos los lineamientos como lo es el protocolo de salud.

En su mensaje se lee “¿Eres fotógrafo profesional y quieres realizar tus sesiones sociales o comerciales de fotografía o video con nosotros? Conoce aquí el proceso para hacerlo realidad”.

Para mayor información y detalles, se puede escribir a su correo electrónico mejoratuparque@parquemetroleon.com y también se puede reservar en su aplicación App Mi Parque o en miparquemetroleon.com.

MOLESTIA

El anuncio de la nueva modalidad, no fue nada recibido de buena manera por los usuarios quienes externaron su molestia con comentarios como “Ya solo falta que cobren por respirar” o “Que afortunadamente hay otros lugares para sacarse fotografías”.

“¡Qué bárbaros! Si ya cobran la entrada hay sesiones que son de práctica y no se lucra con ello, ya sólo falta que cobren por respirar, una razón más para No volver al Parque Metropolitano de León afortunadamente no es el único lugar para tomar fotografías”.

Otro usuario escribió que se referían a sesiones fotográficas con fines de lucro (sociales, producto, shooting, etc, y que las fotografías personales, de paisaje, sin fines de lucro no entran dicha categoría.

En la publicación los comentarios de molestia siguieron por parte del gremio de fotógrafos de la ciudad quienes son los principales afectados expresaron su sentir.

“Me parece lamentable y absurdo; se entendería en caso de que se tratara de un inmueble propiedad privada. Somos varios los fotógrafos que literalmente por amor al arte hemos utilizado esta locación para mediante nuestra fotografía y con el apoyo de museos y gestores culturales dar a conocer uno de los pocos lugares naturales que aún nos quedan en esta ciudad. Ni hablar”.

El Parque Metropolitano de León, al igual que el Forum Cultural de León, son de los lugares favoritos para sesiones de fotos en la ciudad, en su caso en el complejo cultural aun es gratuito, únicamente se debe de hacer por medio de una cita y agendar para que el día y lugar este disponible.