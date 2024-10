“Panda” Padilla, el cineasta leonés que reunió a Julio César Chávez, Fernando Valenzuela y Hugo Sánchez

León, Gto. Hugo Sánchez, Julio César Chávez y Fernando Valenzuela son para muchos los tres íconos en la historia del deporte mexicano, personajes que marcaron época en sus respectivas disciplinas, pero que también dejaron un legado e influencia fuera de la cancha, el ring y el diamante.

Hoy, el tridente deportivo de ensueño para nuestro país ha sufrido su primera baja, la del gran “Toro” de Etchohuaquila, quien dejó de existir a los 63 años, justo a las vísperas de una nueva Serie Mundial entre Yankees de Nueva York y Dodgers de Los Ángeles, con quienes en 1981 lo ganara todo: Novato del Año, el Cy Young y la confrontación por el título precisamente ante los “Mulos de Manhattan”, a quienes maniató en un tercer duelo de antología en el Chávez Ravine californiano.

Y justo tras la partida del exlanzador sonorense, se da el recuerdo de una de las pocas ocasiones que los tres grandes pudieron converger. Eso fue hace unos años en la capital del país en el marco de las grabaciones de “Hugo Sánchez: El Gol y la Gloria”, filme-documental que se estrenó en 2022 bajo la dirección del productor, director y guionista leonés Francisco Javier Padilla, mejor conocido como “El Panda” y quien platicó en exclusiva con Organización Editorial Mexicana acerca de tan sublime momento.

“Cuando comencé a hacer la película de Hugo Sánchez, uno de los planes era hacerla sociológica, no con lo deportivo, sino con lo sociológico y lo que provocaba Hugo, entonces si los 80´s fueron tan convulsos para México fue por la aparición paulatina de estos personajes: Hugo en el 78, Fernando en el 81 y Julio en el 89, cuando vence a un rival que lo lleva luego a pelear ante Meldrick Taylor; Hugo, que alcanza una impresionante cantidad de goles que tenían que ver a primer toque, y Fernando que hace este famoso juego sin hit ni carrera y gana la Serie Mundial”, relató Padilla.

Sin embargo, conjuntar a los tres magos del deporte azteca fue una misión que no resultó sencilla, ya que Fernando Valenzuela siempre se manejó con cierta cautela, sin acaparar reflectores y hasta el momento de su partida prevaleció con total hermetismo.

“Con Julio no hubo problema, la situación fue un poco con Fernando, ya que él no hacía esas cosas, no estaba acostumbrado, los Valenzuela son algo herméticos, hasta que me dijeron que no había interés, pero se presentó la oportunidad de que lo iban a traer para una cena, hablé con Hugo y Julio, hasta con Mauricio Sulaiman en un evento donde se iba a premiar a lo mejor del deporte mexicano y ya con Fernando en un principio como que no quería, platicamos largo en el Four Seasons y le dije que esto tenía que ver con juntar a los tres, entonces, cuando por fin ya los tuvimos, ahora el propósito era que hablaran. Había micrófonos puestos en todos lados y Fernando era el que menos hablaba y aun así se logró una escena muy entrañable, muy bien montada y editada, pero ya para el corte final de la película no funcionaba, porque la película ya se estaba enfocando fuera de Hugo y había que sacarla forzosamente”.

LA GRAN ESCENA

Cuando “Hugol”, “El César del Boxeo” y “El Toro” estuvieron frente a frente, las anécdotas estuvieron a la orden del día, pese a que en sus tiempos como atletas resultaba complejo que se dieran mutuo seguimiento.

Sánchez triunfando en el balompié español, Chávez abriéndose paso a convertirse en el mejor libra por libra y Valenzuela gestando una trayectoria que, fuera del terreno de juego, volvió a unir a una comunidad latina que, años atrás, había sido desterrada del predio donde actualmente está el Dodger Stadium.

“Hablaban mucho de la diferencia de tiempo, de horario, porque Hugo jugaba casi todo el tiempo, Fernando de primavera a otoño, tanto Julio como Fernando estaban más al pendiente de Hugo y él desde España no sabía mucho, llegaba a México y le decían hoy juega Fernando o pelea Julio. En esa reunión, como ellos no sabían que había micrófonos y las cámaras estaban ahí como un registro, también hablaban de sus capacidades, de su retiro, su vejez, percibimos mucha admiración mutua, no era increíble, era creíble ver cómo cada uno se ponía en su respectivo pedestal”, recordó el cineasta guanajuatense.

Y si bien, ese pasaje de la producción tuvo que quedar fuera del producto final, “El Panda” Padilla afirmó que la charla aún está en propiedad de su productora, “Pandilla Films”, y ha quedado como un tesoro invaluable.

ENTRE LOS 10 GRANDES DE MÉXICO

A lo largo de su carrera, Francisco Padilla ha gustado de retratar la actualidad del país y del propio mexicano, lo que le ha llevado a encabezar exitosas producciones como “Retratos de una Historia de Amor”, “Suave Patria” y otras más que, de una u otra manera, están vinculadas al ámbito deportivo como “Perseverancia”, que es el retrato biográfico del otrora monarca mexicano de boxeo, Ricardo “Finito” López o El Diablo de los Niños, que tiene que ver con el seleccionado belga durante su participación en el Mundial de México 1986 y un grupo de gente marginada en Toluca.

Así que, siendo un apasionado de la cultura, la historia y el deporte mexicano, para “El Panda” Padilla no hay dudas de que Valenzuela, Sánchez y Chávez, deben ser considerados entre los 10 personajes más célebres del Siglo XX del país.

“Si hablamos de 10 mexicanos del siglo XX puedes meter a ellos tres, a Octavio Paz, Diego Rivera, Jorge Negrete, Frida Kahlo, María Félix, Ismael Rodríguez y Emiliano Zapata, creo que son los que más marcaron, metiendo solo a uno de contexto social, pero el resto de los personajes son puntos de inflexión, son escapes y lo que necesita el pueblo mexicano al ser tan acomplejado, tan sometido, hasta ahorita que apenas estamos regresando a la aceptación de nuestras raíces, es identificarse con algo muy mexicano y que mejor que estos personajes. Si nos vamos al arte, Rivera y Kahlo fueron el punto de inflexión en Europa, en el cine Rodríguez y Negrete lograron llevar la charrería a Estados Unidos al grado de que llegaron a pensar que así vivíamos, en caballo y sombrero y luego Paz que escribe el Laberinto de la Soledad que muy probablemente sea una de las más grandes obras de la historia, quizás se me va Pedro Infante, pero se me hace un poquito circense y por eso meto a Negrete, pero no entiendo entrar a los dos miles sin la cruda de la fiesta de lo que lograron Hugo, Julio y Fernando”.

Y en este mismo sentido, concluyó: “Siempre me han dicho que el rollo de la historia es que se repita en diferentes formas, es un arquetipo, si Hugo, Fernando y Julio, no hubieran tenido las dificultades de su oficio no se hubieran crecido al castigo. Con Hugo hablé mucho del racismo, pero no era tanto eso, sino el ‘Síndrome del Jamaicón’, de no extrañar las quesadillas de la Tía Chencha, de Julio al ser sinaloense pues esta onda del dinero y el acercamiento de gente que eran vampiros energéticos y con Fernando el idioma, viniendo de un rancho en Sonora y como podía demostrar su talento, pues lanzando, hasta que Tom Lasorda le dijo, no necesitas hablar, demuéstrame tu brazo”.

Haber reunido a esta trilogía representó para Padilla algo histórico para sus ambiciones, al tiempo que estrenar el filme de Hugo Sánchez en los Estados Unidos pasó a ser extraordinario, debido a que en México sigue habiendo varias puertas cerradas para algo que tenga que ver con el “Pentapichichi”.

Los Datos: