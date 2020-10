El hospital del trato humano

León, Gto.- En el Hospital Móvil Covid-19 se baila, se lee, se juega. El personal médico se esfuerza en que la estancia del paciente sea lo menos traumática. La mística del coordinador, Omar Rojas Tapia es ser sensible; dar un trato humano, porque afirma, la persona internada está asustada, pero su familia más y la contención emocional es primordial para la recuperación más rápida.





Desde que comenzó la operación del nosocomio inflable, se han atendido a 200 pacientes confirmados con Covid-19; 160 han sido dados de alta; 39, trasladados a otros hospitales por complicaciones no solo de esta enfermedad y solo uno ha fallecido.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Cayó la producción pero no el empleo

Este lugar es de recuperación y se reciben guanajuatenses de los municipios de San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Silao, Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo y de la capital del estado. “La única condición es que no esté grave; el criterio es no requerir intubación”, indica el doctor Rojas Tapia.

Ingresamos a personas que ya fueron valoradas en otra unidad médica en donde iniciaron su tratamiento, que están ya diagnosticadas y con una prueba positiva para Covid-19, señala el coordinador y explica los motivos por los cuales no ingresa otro tipo de paciente

“En este hospital no se intuba; sí hay equipo por si se llega a empeorar un paciente, los médicos están preparados y el equipo de salud está preparado para realizar maniobras, pero por la configuración del hospital, por ser un hospital móvil no se puede mantener al paciente varias horas en intubación y en observación, porque yo no tengo un área de terapia intensiva. ¿Quién la tiene? Los hospitales que están a cuatro paredes, con muros, con un aporte de oxígeno estable de grandes volúmenes, con tanques estacionarios de oxígeno; al paciente se le puede dar toda la atención y además se les asigna un lugar en terapia intensiva, como debe ser”.

El Hospital inflable es considerado como de concentración y de apoyo, apoyo para los pequeños nosocomios de los municipios antes mencionados. “Ellos cuentan con un pabellón de tres camitas; si se reconvierten para atender Covid-19 se dejaría de sacar provecho a las otras camas.. el apoyo es para ellos tengan su servicio normal… les apoyamos para que continúen con el servicio de forma regular”, explica Rojas Tapia.

Y como el trasladado es igual de importante que la atención, es que la operación del Móvil Covid-19 quedó en manos del jefe del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), el mismo doctor Omar, quien literal armó no solo las estructura y al propio hospital, sino también a su equipo de trabajo.

“Justamente por eso este hospital es operado por el Sistema de Urgencias porque aquí solo se reciben pacientes que vienen de otra unidad. Acá no entra nadie por cuenta propia. Son Instalaciones privadas, gracias a la Universidad de Guanajuato que nos prestó las instalaciones. No se recibe a nadie que venga por un medio particular o que llegue caminando. Cuando ha pasado, se les da la indicación para que acudan al Hospital General”.

A la fecha hay once personas hospitalizadas, están estables, todavía presentan sintomatología moderada. Durante el tiempo que lleva funcionando, desde el 15 de julio, han ingresado 200 pacientes; 160 egresaron sanos, 39 se agravaron y se canalizaron a otros hospitales para una atención de tercer nivel y uno murió.

El único deceso, “está muy presente.. una paciente que se empezó a poner a complicar, a poner grave... hicimos todo lo que pudimos dentro de nuestras… hay pacientes que están muy graves y luego se están muy bien, platican y luego desaturan, se ponen más graves, con la dificultad respiratoria más grave y fue lo que sucedió en esa ocasión. La intubamos; yo estuve con ella, empezamos a ventilarla y a reanimar, pero desgraciadamente su cuerpo no resistió”... Era una mujer de 60 años.

El doctor menciona que aquellos que se agravaron no necesariamente fue de Covid-19, sino por alguna otra enfermedad como diabetes o hipertensión pero con la repercusión de requerir cuidados intensivos, con intervenciones avanzadas como intubación o ventilador mecánico.

Traslados de este tipo, han sido 24. “Hay pacientes que son grandes de edad o que pueden sufrir un infarto o una descompensación metabólica”, explica el doctor

MODELO DIFERENTE DE ATENCIÓN

Sin dejar de reconocer lo peligroso que resulta estar infectado de coronavirus, Omar Rojas platica que este sitio paciente “se levanta, se baña, come por sí solo. No es lo mismo que el que está con un tubo, al que le tienes que dar ventilación mecánica y por eso se le manda a un lugar más adecuado para su tratamiento”.

El modelo de este sanatorio se basa en la atención integral del paciente. “Me da mucho gusto decir que tengo un equipo de trabajo excelente, de médicos, enfermeros, camilleros, radiólogos, técnicos laboratoristas, de trabajo social y de psicología”, expresa el responsable.

Añade que “Psicología ha tenido un papel fundamental; sin engañarme puedo decir que somos uno de los hospitales en los cuales, la atención psicológica es primordial

Las psicólogas entran y dan atención y contención a los pacientes, en la cama de éstos, Dos veces por semana les realizan videollamadas con sus familiares para que tengan esta parte humana”.

Describe que “generamos una biblioteca para los pacientes; ellos tienen una sala de audiovisual con cuatro televisiones para que puedan ver la televisión o alguna película; tienen juegos de mesa como Dominó o Jenga, crucigramas. Hemos apostado y lo hemos logrado, por un trato humanista”.

“La realidad es que el paciente está muy, muy asustado y su familia todavía más, pero hemos logrado establecer ese vínculo que se ha reforzado en este hospital. Hemos logrado el vínculo entre la institución de Salud y el personal de Salud con la familia y con el paciente”.

Y para muestra, la celebración de cumpleaños, “los enfermeros se han puesto a bailar salsa con los pacientes; hay música. Todo esto con la finalidad de ser humanistas de no olvidar esta parte de que independientemente de que somos profesionales de la Salud, de que estamos pasando por una situación difícil pero no quiere decir que el miedo nos haga perder este sentido humano, este cariño, este amor a la profesión que tenemos y es tratar al paciente como si fuera un familiar nuestro, como si fuera alguien de casa ahí; alguien en nuestra familia. Este es el modelo de atención que tenemos”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Inicia construcción de ciclovía en San Juan Bosco

Pero ¿de quién fue la idea de operar de esta forma? “De un servidor… desde que estaba pequeño me surgió la inquietud de ser médico y a lo largo de estos a 12 años que llevo practicando la medicina de urgencias y prehospitalaria, porque primero fui paramédico y después médico, me tocó ver esta parte de que estamos en el momento en el que una persona puede necesitar más apoyo y en el peor momento de su vida, en una situación de vulnerabilidad y justamente hacer buenas prácticas, no solamente en el aspecto científico, sino también en el aspecto emocional, son importantes”.

La relación entre pacientes y personal médico es tal que “piden que el doctor entre a saludarlo y él va. “Yo ingreso al hospital dos o tres veces por semana o cuando es necesario en más ocasiones, me pongo a pasar lista con ellos… hay veces que los pacientes quieren contactarse con sus familiares y les he marcado desde mi número personal… también paso a visitarlos y me quedo un rato con ellos, incluso ellos piden que quieren platicar conmigo y entro a verlos”.

UN MUNDO ADENTRO… OTRO AFUERA

Y es que aunque se trate de pacientes no graves, están aislados. Dentro del globo, si hay 30 internados, hay 12 personas entre médicos y enfermeras; con once pacientes, la mitad del personal médico asignado.

Además de que es un área Covid-19, quienes ingresan debe hacerlo con todas las medidas sanitarias: ropa quirúrgica, googles, cubrebocas, guantes, careta, zapatos quirúrgicos y el traje de protección personal. Al salir se desechan el traje, los zapatos y el cubrebocas; van a un contenedor de RBI, residuos biológico-infecciosos que dos o tres veces por semana es retirado por una empresa especializada en el manejo y disposición final de ellos.

Los googles se depositan en otro contenedor donde se desinfectan y se vuelven a llevar al almacén para volver a ser utilizados. Lo mismo sucede con la ropa quirúrgica.

Pero retirarse todo los productos de protección no es tan simple. Hay un proceso y una técnica especial que cuida a quien lo porta; en cada paso, desinfección de manos. Esto se hace un cubo de cristal; afuera de éste hay un compañero que verifica que el otro lo haga tal y como marca el protocolo.

INCERTIDUMBRE

Rojas Tapia comenta que ha tenido pacientes de 11 años de edad hasta de 94. Y sin importar si son chicos o grandes, hombres y mujeres, todos han tenido miedo. “Primero es la incertidumbre, la intranquilidad. Primero no creen que tengan la enfermedad, la segunda características es que cuando ya están aquí y están confirmado tienen miedo y la tercera es que piensan que uno los va a rechazar”.

“Creen no voy a estar con él pero a mí me encanta, me fascina estar con ellos, paso visita con los médicos y me quedo un ratito sentado con los pacientes, les pregunto cómo están cómo lo están tratando, cómo se ha sentido en el hospital; me platican, me dan sugerencias”.

El doctor recuerda que “yo tenía un maestro que me decía ´jamás los pies van a la cabeza; siempre la cabeza va a los pies¨. Como responsable de cualquier situación, en cualquier lado que estés, no solo en un hospital, sino en cualquier aspecto de tu vida, debes buscar la mejor solución y la mejor opción para ayudar”.

“Cuando el paciente tiene miedo, es miedo a morir, es miedo al rechazo, es miedo a ambos. Hay mucha incertidumbre. Covid-19 no es necesariamente muerte; nosotros tenemos 160 casos de éxito, de gente ya está con su familia; imagínate ese gusto de que 160 familias ya tienen a su familiar en casa, que ya tienen a la persona que creían que no iban a volver a ver… ese es el mejor placer del mundo”, afirma Omar Rojas.





PACIENTES QUE REGRESAN… DE VISITA

A los pacientes egresados dados de alta se les da una cita para seguimiento en en su centro de Salud,pero algunos vuelven al Hospital Móvil que se ubica en terrenos de la Universidad de Guanajuato, campus León.

“Vienen a dar donación de libros, de ventiladores personales, hemos recibido comida, regresan y están muy contentos porque tienen un testimonio muy favorables y sí, seguimos en contacto con ellos”.

Pendiente las 24 horas de lo que sucede en “su” hospital, Rojas Tapia, afirma que vivir la pandemia es emocionante por el “crecimiento intelectual que vamos a tener como profesionales de la salud todos y también como sociedad… independientemente de todas las cosas negativas, positivo va a salir esto, una capacidad de resiliencia increíble”.

Dice que sí duerme, que sí descansa y que cuando le ha tocado una situación complicada, su familia es su pilar.

Otra de las ideas del doctor es aplicar las pruebas de Burnout, que detectan posibles complicaciones por estrés laboral, entre su personal. La respuesta ha sido favorable, afirma.

“Un mes antes de que arrancan operaciones me tocó venir hacer las sugerencias de las planchas, me tocó venir a hacer toda la planta de la instalación, me tocó venir a prácticamente todo… sé dónde va cada tornillo, sé qué lleva el hospital, sé dónde están todos los sistemas, cómo funcionan; conozco el hospital desde adentro hacia afuera; desde la pieza más chiquita hasta la pieza más grande”.





“El personal lo seleccionó la Secretaría de Salud, de increíble disposición. Tengo la fortuna de que todas esas personas maravillosas llegarán a trabajar aquí”. La mayoría son de León, hay algunos de Silao y de más lejos, uno de Acámbaro.





OMAR ROJAS TAPIA

El coordinador del Hospital Móvil Covid-19, Omar Rojas, tiene 32 años de edad, estudió Medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; egresó en 2012. Antes estuvo en Sistema de Urgencias de Puebla; cuatro años en una empresa trasnacional que capacita en emergencias. En 2017 ingresó al Sistema de Urgencias del estado de Guanajuato.

Nació en Acámbaro, en una comunidad que se llama Gaytán del Refugio. Salió de su casa a los 16 años y solo regresa a visitar a su madre. Tiene dos hermanas y un hermano, “soy el único que estudió”, responde. Fue paramédico en Morelia, Acámbaro y Puebla. Cuenta con una página web de educación médica continua, da clases online para una universidad de Aguascalientes, antes lo hizo en la Universidad Anáhuac y ha acudido a diversas ciudades mexicanas y de latinoamérica a dar charlas. Está por terminar una maestría en educación.





⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Disminuyen muertes y casos de Covid-19 previo al semáforo amarillo

ASPECTOS TÉCNICOS

El hospital móvil está conectado a un transformador de la CFE y hay una planta eléctrica que lo puede alimentar hasta por 12 horas continúas si todos los focos y aparatos están conectados. El tiempo que tarda la planta en entrar, si se va la luz es de menos de dos minutos. No les ha pasado, pero realizan pruebas de manera periódica

Tiene una estructura de lona textil, con muros de un metro de ancho, ventilación alrededor de todos los módulos que están unidos con cierres. En la parte interna tiene una estructura de metal que sostiene los techos en caso de que se desinflamara.

Los techos tienen una altura de 3 y 4 metros; el piso tiene un declive para que el agua pluvial se vaya a los lados. El piso es de cemento cubierto de vinil antiestática. La superficie que ocupa es de dos mil 500 metros cuadrados. Cuenta con dos módulos de baños (para mujeres y hombres) de cuatro espacios y dos regaderas cada uno.





APOYO PSICOLÓGICO

Janeth Alejandra Meza es una de las psicólogas que labora en el hospital Móvil. Ella afirma que esta atención es una nueva travesía. Lo que maneja es el duelo por pérdida de la salud o pérdida de de familiares.

“El paciente tiene mucha ansiedad porque no sabe qué pasa afuera, pero también hemos observado que cuando ingresan traen problemas de afuera y eso afecta al tiempo de recuperación y al sistema inmune.

Entre los casos que se quedaron en la memoria de la psicóloga son el de un señor que tardó mucho en ser egresado por el alto nivel de ansiedad, pues él quien cuida de su nieta. “Decía que no le importaba su esposa, ni su hija, que su hija era un caos y que pasaría con su nietecita”.

Otro, un taxista que duró dos meses internado porque la ansiedad no le permitía recuperarse. “Cuando salió dijo que su vida iba a cambiar y prometió que no volvería a tomar”.

Y el de una señora que “falleció luego de que la trasladaron, nos enteramos y me dejó impactada porque dejó a un niño huérfano con discapacidad”.





DATOS

17 de junio inició operaciones

200 pacientes ingresados

160 egresados

40 camas

24 médicos

48 enfermeras

7 camilleros

4 técnicos radiólogos

2 técnicos laboratoristas

2 psicólogos (matutino y vespertino)