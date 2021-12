El heno en bosques es fundamental

León, Gto.- El heno o paxtle que muchas personas utilizan como adorno de sus nacimientos o árboles navideños, es una planta que ayuda a equilibrar el ecosistema y además es hogar de muchos animales, para no afectar el ecosistema, se recomienda no comprar en lugares que lo obtienen de manera ilegal como en los mercados, informó Suria Gisela Vásquez Morales, profesora del departamento de Biología de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato, campus Guanajuato.

“El heno nos indica que el estado de conservación del bosque, si no lo hay existe mucha perturbación, el bosque está alterado y si hay este tipo de epífitas es porque está sano, retiene la humedad, está filtrando todas las cuestiones de contaminación, de polvo y demás”, recalcó.

La bióloga dijo que son plantas que viven en ecosistemas húmedos sobre todo en bosques tropicales, de pinos y encinos. En León se encuentra en el área protegida de Sierra de Lobos, donde hay bosques de encinos y en la zona de Santa Rosa.

Explicó que su importancia radica sobre todo en que es hábitat de muchos animales, algunas aves la utilizan para hacer sus nidos, insectos, lagartijas, entre otros.

“La recomendación es que pueden usar heno de zonas donde saben que la gente que lo recolectó tuvo cuidado para no afectar todo el ecosistema. En los viveros hay áreas específicas donde lo cultivan sustentablemente, desafortunadamente son muy pocas y hay que promover que se incrementen estas áreas”, precisó.

Destacó que la gente debe evitar comprarlo en lugares o personas que extraen de forma ilegal el heno del ecosistema como en los mercados.

Por otro lado, dijo que en la actualidad hay muchas materias primas que pueden suplir la parte natural en la decoración sin afectar el ambiente.

La bióloga comentó que la planta pertenece a la familia Bromeliaceae, la especie es Tillandsia usneioides, vive encima de los árboles, pero no son parásitas y se alimentan mediante la filtración de humedad.

Destacó que las normas mexicanas regulan la cosecha del heno, la norma oficial mexicana 011 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitida en 1996 indica cómo se puede aprovechar.

En la actualidad esas normas exponen que se puede tocar, pero con cuidado y no debe llevarse todo, menciona que se puede cosechar, pero no al 50% y cuando lo descuelguen de los árboles es necesario tener cuidado de no llevarse otras bromelias como las orquídeas y los insectos que están encima.