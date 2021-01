EL FIG 2021 será de 12 al 15 de noviembre

El Festival Internacional del Globo FIG en Directo dio a conocer sus resultados de su edición 2020 que bajo el nuevo formato digital logró llegar 3 millones 675 mil 630 personas de 45 países tan solo en Facebook, por lo que sumó 493 mil fans en dicha red social, Scandra Salim, Directora General del FIG habló de lo que vine para el 20 Aniversario del gran fiesta aerostática que este año se realizará del 12 al 15 de Noviembre.

En entrevista con El Sol de León Scandra Salim habló del 20 Aniversario del FIG “en nuestro vigésimo aniversario, sí tenemos que preparar un programa diferente, un programa espectacular, tenemos que darle lugar a esta vigésimo edición la trayectoria nos lo exige, en cuanto a lo que son festejos y actividades durante los días del festival más adelante se las daremos a conocer”.

A Scandra se le preguntó sobre cuál es el aprendizaje que le queda de la pandemia para la edición 2021 “que todo lo que sea digital llegó para quedarse, ya no vamos a prescindir de hacer eventos de igual manera digitales, que tendremos que hacer dos eventos en uno, el evento para transmitirse y el evento presencial, va a ser el mismo pero que tienes que trabajarlos de manera independiente, pero esto que nos va a dar la grandísima ventaja que de manera gratuita vamos a ofrecer una promoción y un posicionamiento del festival de una ciudad y de un país como nunca antes se había tenido”.

“El 2021 lo visualizo como un evento que debe controlar que debe tener el punto de equilibrio suficiente para volver a generar derrama económica en la ciudad para volver a activar la ciudad económicamente, tenemos que llegar a encontrar el equilibrio entre que la gente presencialmente vea el evento”, destacó la directora del FIG en entrevista vía zoom.

La titular del Festival Internacional del Globo no descartó la posibilidad de volver al Parque Metropolitano de León “ellos están dispuestos a recibir nuevamente el Festival. Si se extraña la gente, se extraña el público y nuestra intención es volverlo a nuestra sede natural que es el Parque Metropolitano”.

“Aunque dicen que 20 años no es nada, pero sí es mucho, me siento muy comprometida, es un gran compromiso, cada año mi compromiso personal el del staff, el de todo el equipo y de todo los que conformamos, este año no es diferente nuevamente comenzamos y el compromiso en mayor y cada vez la expectativa del festival es más grande, cada vez más alta”, dijo Scandra Salim para El Sol de León.

Resultados del Festival Internacional del Globo FIG en directo en cifras

En la Edición 2020 los conductores fueron Andrea Legarreta , Paola Rojas, Mauricio Mancera , Marlene Stahl y Enrique Villanueva.

El Festival Internacional del Globo tuvo 15 millones de impactos por medios de la plataformas oficiales del FIG y Crossposting, como facebook, Instagram, YouTube y Twitter, Cada reproducción vista por 1.9 espectadores promedio generó un alcance de 28 millones 500 mil de personas que vieron el FIG 2020, los aliados sumaron 12 millones 165 mil 130 impactos al alcance de la transmisión online.

En Facebook tuvo un impacto de 8 millones 983 mil 131 usuarios, en Instagram un impacto de 1 millón 857 mil 550 de usuarios ne facebook más de 20 mil horas reproducidas, en Twitter más de 400 mil impresiones, en Tik tOK 5 MIL 639 Followers en el primer mes del FIG en Tik Tok.

El Festival Internacional del FIG en Directo tuvo más de 12 millones 142 mil 786 interacciones durante la campaña del FIG en sus redes sociales, por medio de influencers, celebridades y medios de comunicación el FIG llegó a más de 135 mil 725 mil 958 personas en medios digitales, por la alianza con patrocinadores se alcanzaron 38 millones 910 mil, 700 impactos por posteos y tuvo una cobertura en 160 países.