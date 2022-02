El ferrocarril no es opción para el sector privado

En el Bajío, el transporte ferroviario dejó de ser una opción para trasladar mercancía tanto de importación como de exportación debido a la inseguridad en el mismo, aunado con la problemática de los bloqueos de las vías traían productos a la región y estaban totalmente detenidos, explicó Francisco Javier Méndez Aguinaga, director general del Consejo Empresarial mexicano de comercio exterior, Investigación y Tecnología (COMCE).

Comentó que después de platicar con algunos sectores estratégicos de Guanajuato como el automotriz para muchas empresas de dicho sector, este transporte dejó de ser una alternativa.

En México hay dos empresas que operan las líneas del ferrocarril Ferromex y Kansas City, pero ese tipo de transporte tiene diversos desafíos, antes de considerarlo como una opción viable para transportar mercancía.

Mencionó que a pesar de que por su naturaleza es el que tiene menos riesgos que utilizar el transporte a través de carretera, lo que en el mundo no ocurre así.

“Desafortunadamente no es una alternativa en el país, a pesar de que en muchos países en el mundo para largos recorridos, el transporte más eficiente es el ferrocarril, porque es el más seguro, el menos costoso, el más eficiente, entre otras cosas, pero en México no se tiene esto debido a la inseguridad, por las problemáticas por parte de los maestros, y eso ya no les permite a las empresas que lo tengan como una opción importante para transportar sus mercancías”, precisó.

Informó que se registraron grandes robos desde hace cinco años lo que hizo que para “muchas empresas para las que el sistema ferroviario era una opción importante, dejaron de utilizarlo y ya no voltearon a verlo, fueron tantos los daños de los robos en la región Bajío, que para las empresas dejó de ser una alternativa para transportar sus bienes”.

Si se le suman la problemática de que los productos que se importaban por el puerto de Lázaro Cárdenas, donde los maestros bloquearon las vías del ferrocarril, se tuvo conocimiento de que había cientos de contenedores detenidos con productos que venían directamente al Bajío.