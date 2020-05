El director del HRAEB advierte riesgos si cada persona no toma precauciones

León, Gto.- Ante la inminente vuelta a las actividades, por lo algunos han llamado el fin de la contingencia sanitaria por Covid-19, el director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío ( HRAEB), Juan Luis Mosqueda Gómez, hizo la advertencia de que los ciudadanos deberán comportarse en una “nueva normalidad”, manteniendo las medidas de prevención; de lo contrario, afirma, “no habremos aprendido nada”.

Recurrente en redes sociales, Mosqueda Gómez, publicó una serie de antecedentes del regreso en Europa, datos y la aclaración sobre la inmunidad del rebaño. Tomado de su muro en Facebook, el médico infectólogo escribió lo siguiente:

“¿Cuándo terminará la contingencia y volveremos a la normalidad?

Nos puede servir de base ver lo que ocurre con una enfermedad que conocemos más, la influenza, la cual a pesar de existir una vacuna y un tratamiento específico causa alrededor de 500,000 muertes al año.

Podemos partir de ahí para darnos una idea de la magnitud del problema que representa #Covid19, sin vacuna disponible, sin tratamiento específico y con una letalidad que se calcula de alrededor de 5 veces mayor a la de la influenza.

Si #Covid19 es más letal que influenza, la única manera de disminuir la cantidad total de muertes, es disminuyendo la cantidad de casos.

Solo dos cosas pueden disminuir los casos:

1) Prevención con distanciamiento social, lavado de manos, etc o

2) inmunidad de rebaño.

La inmunidad de rebaño se adquiere cuando el 60-70% de la población ya tiene inmunidad. Esa inmunidad podría adquirirse por vacuna o por enfermedad.

Ahorita no hay vacuna y NO es deseable que nos enfermemos una gran cantidad de gente, así que eso irá ocurriendo poco a poco.

En lugares como España o Francia que ya tuvieron una oleada grande de casos, parece haberse enfermado solo el 5% del total de la población, así que aún no tendrán inmunidad de rebaño y entonces tendrán oleadas posteriores de casos, que pueden incluso ser mayores que la primera.

¿Deberían entonces permanecer encerrados? Pues no, lo que requerirán es asumir que el riesgo de la enfermedad y de nuevas oleadas sigue latente y deberán establecer estrategias para que las oleadas siguientes, aunque se presenten, sean menores que la primera.

¿Cuáles serán esas estrategias?

- Aprender a continuar fomentando el distanciamiento social

- Fomentar el lavado frecuente de manos y el evitar tocarse la cara

- Hacer filtros en escuelas y trabajos para evitar el ingreso de personas enfermas que generen brotes en esos lugares.

Debe ser obvio entonces que la contingencia NO termina en una fecha específica y NO significa volver a hacer todo como si nada hubiera pasado. Mientras no tengamos suficiente inmunidad en la población, el riesgo de enfermar estará ahí, así que aprendamos a cuidarnos”.

Si el día que cierren la contingencia en su ciudad:

- Usted decide ir a meterse a la aglomeración de un espacio

- Olvida la obsesión de cuidar lo que toca y de lavar sus manos a cada rato

Entonces no aprendió nada de esto, tenemos que aprender a vivir en una “nueva normalidad”.