El diputado Lupe Vera, enfocado a mejoras urbanas

Entrevista con el diputado local del PAN José Guadalupe Vera Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso del Estado, tiene próximas a analizar y discutir dos iniciativas de reformas legales en materia de obra pública y de delimitación de áreas de donación.

La primera modificaría la Ley de Obra Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato y pretende incluir cuatro figuras:

El Centro de Costos, que es la definición de un costo único para la realización de determinada obra, en la que participan tanto las dependencias licitantes como los constructores, con el fin de que a la hora de estar ejecutando la obra, las empresas no los puedan ni aumentar ni disminuir y así no se encarezcan las obras.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Explora reactiva eventos presenciales

El Centro de Proyectos, que estaría disponible en formato digital, para que cualquier ciudadano se pueda meter a consultarlo y sepa qué se hará el próximo año.

La digitalización de toda la obra pública, donde se muestra el avance de la misma, su costo, el origen del recurso, localización, fecha de inicio, fecha de término y otros datos informativos.

Aunque esto último ya lo está haciendo la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) del Estado desde hace varios años, el diputado aclaró que lo que se pretende es incluir la figura en la ley.

Y por último, el Testigo Social. “Un testigo social reconocido por alguna institución, que esté presente, que sea reconocido por los ciudadanos, y que sea importante su testificación para que se contrate la obra pública. Para que ellos den fe de que la contratación se está llevando de forma transparente”.

Ellos también serían parte de la decisión. Tienen que estar avalados por ciertas instituciones, para que avalen que sabe del proceso, sabe de la obra”. Estas instituciones serían los Colegios de Ingenieros o Arquitectos.

“No es un ciudadano más, es legalizar que todos, tanto Gobierno del Estado como los municipios tengan un testigo social”, comentó.

Definir áreas de donación

En entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM), el diputado Vera Hernández agregó que otra iniciativa de reforma, que fue idea suya, es para modificar el Código Territorial

Con el fin de que las áreas de donación sean efectivas, tendrán que ser realmente utilizables por los ciudadanos, que los constructores no entreguen una pedacera. Tenemos ejemplos aquí en la ciudad de León de que las áreas de donación son las banquetas son los bulevares de las colonias.

Y luego hay otras áreas de donación donde entregan una pedacera, un cachito allá, un cachito en un rincón, donde no se utiliza, otro cachito en los ríos, en una ladera, lo que no les sirve para vender se lo dan (a los fraccionamientos) como áreas de donación.

“Y como los Ayuntamientos están libres de poder aceptar esas áreas de donación, así se está haciendo. Y cuando ya llegan los ciudadanos a vivir a las casas, se encuentran con la sorpresa de que las áreas de donación están todas desparramadas, están todas por todos lados y no las pueden utilizar”.

O las medidas no concuerdan, no son las medidas que les vendieron, o están abandonadas u ocupadas.

“Lo que pretendemos es que las áreas de donación desde que se vende, desde que se da la autorización de traza, se diga cuáles van a ser las áreas de donación y qué equipamiento van a tener”.

Y las áreas de las Presidencias Municipales deban ya de tener los patrones del uso que se les va a dar, como canchas deportivas, parques, áreas verdes, un área de recreación, una escuela o un hospital. Pues no se tienen tampoco y no se les exige que las entreguen equipadas.

Para que cuando lleguen las familias a vivir, ya las tengan definidas y no sean un problema para ellos.

“No encontramos las áreas de donación”

Y es que el legislador señaló que el Código Territorial no establece cuáles deben ser las medidas exactas de las áreas de donación, sólo establece la generalidad de que deben de ser determinado porcentaje de la superficie total del fraccionamiento.

“¿Entonces cómo haces un área verde? Te doy un área verde, pero te la doy en pedacitos”.

Lo que se propiciaría en la ley es que los Ayuntamientos especifiquen las medidas en sus reglamentos. Además los diputados proponen que las entreguen equipadas.

Eso nos va a ayudar a recomponer el tejido social de las familias. Que llegue el papá de trabajar y no se encierre en su casa, sino que diga: vénganse hijos vamos a jugar o vamos a recrearnos o vamos a convivir.

Y actualmente no encontramos las áreas de donación están en matorrales, ahí los muchachos van a delinquir en esas áreas porque no se les exigió que las entregaran equipadas.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Necesario mayor protección para niñas, adolesentes y mujeres adultas: Poncho Ruiz

“Ni los vecinos saben cuáles son las áreas de donación, nada más ven terrenos baldíos ahí que no saben ni qué son. Esto no se me ocurrió a mí, sino que es la misma demanda de la gente”.

Esta iniciativa fue presentada en febrero y el legislador espera que sea aprobada en este periodo ordinario de sesiones del Congreso, que terminará a mediados de diciembre.

Fortalecer a los policías municipales

El diputado José Guadalupe Vera comentó que otra iniciativa más en la que le toca trabajar, como integrante de la Comisión de Seguridad y Transportes del Congreso, pretende modificar la Ley de Seguridad del Estado con el fin de que los Ayuntamientos destinen mínimo el 5% de sus ingresos propios a los policías municipales, que se está discutiendo actualmente.

¿Qué pretendemos con esta iniciativa? Fortalecer a las policías municipales. Darles mejores incentivos a los policías, hacerlos más profesionales, hacerlos más leales y que cubran las necesidades económicas de sus familias.

Porque recordó que los policías de varios municipios ganan entre 6 mil y 7 mil pesos mensuales.

Por lo que mencionó que desde hace dos años que asumieron el cargo los diputados locales uno de sus temas a legislar es cómo fortalecer a los policías municipales.

Aclaró que León no tiene problema en ese sentido, porque le paga bien a sus policías.

Planteó que uno de los objetivos de la reforma legal que pretenden llevar a cabo, es que uno de los requisitos que deberán cumplir los municipios para acceder al Fondo Estatal de Seguridad Pública sea el que se destinen mínimo el 5% de los ingresos propios para los sueldos de los policías.

“Que no sean impuestos estatales, porque vemos presidentes municipales en camionetas blindadas, en lugar de pagarles bien a su policía”, señaló.