El día a día de una enfermera en primera línea en la emergencia del Covid-19

Su día empieza a las 4:30 a.m. se despierta, se persigna y se encomienda a Dios, todavía no amanece, pero antes del alba, antes de los primeros rayos del sol, se prepara un desayuno ligero, un café acompañado de una fruta, pues en una vez de su ingreso a las áreas respiratorias no podrá salir al baño, parte de su casa al Hospital General Regional de León sin saber que ofrece su vida y su tiempo, como sus colegas en todo el mundo, como otros que perecieron al tratar pacientes con coronavirus, sin saber que detrás de las caretas, cubrebocas y gafas protectoras se esconden héroes y heroínas, esta es la historia de una enfermera.

En El Sol de León dejamos a un lado las cifras para darle nombre a quienes están en primera línea de combate contra la Covid-19, Elvia Sofía Rivas López, enfermera asignada al servicio del Triage respiratorio nos contó su experiencia en la atención de pacientes con diagnóstico de coronavirus.

“Cuando a mí me asignaron, cuando me pidieron el apoyo al estar al frente del Triage respiratorio, siente uno muchos temores, muchos miedo y sí llega uno a sentarse en el sillón de su casa a llorar, eso fue mi primera impresión, llorar, llorar, llorar y ya una vez que saqué todos mis miedos y mis temores me levanté, me bañe, me persigné , me encomendé a Dios y dije por algo estoy en este mundo, por algo me asignaron a esa área y tengo que salir adelante” dijo Sofía para la OEM.

La enfermera especialista que el próximo 1 de agosto cumplirá 27 años al servicio de la salud comentó que, diariamente, llegan pacientes con síntomas de la enfermedad causada por coronavirus, Sofía es quien los recibe, los clasifica y define la urgencia de salud.

Las personas con problemas respiratorios acuden al HGR, se ingresan a las salas de inhaloterapia ingresan pues respiran menos oxígeno “dentro de la situación que estamos viviendo hay pacientes que llegan con una emergencia y eso predomina sobre lo que es la urgencia del Covid, la emergencia aquí sería que el paciente llegara con dificultad respiratoria y desaturando menos del 90% del oxígeno que respiramos” detalló Rivas López

La enfermera en primera línea detalló que “en mi haber he visto pacientes que llegan con datos con la definición operacional y con una saturación de oxígeno de hasta el 56% es un paciente que está listo para hacer un paro respiratorio y es una emergencia que se tiene que atender y ese paciente es candidato a conectarlo a un ventilador” .

A pregunta expresa por El Sol de León sobre cuántos personas ingresan al Hospital General Regional de León para recibir atención por síntomas relacionados por SARS-Cov-2 “pacientes con un emergencia respiratoria pues es triste estamos recibiendo de la última semana que fue del 10 de mayo a ahorita, estamos checando de siete a diez pacientes y de esos siete a diez pacientes, cuatro estamos hospitalizando”.

El día a día en un área respiratoria de Covid en León

Sofía nos relató su día a día en el área de atención respiratoria “mi día empieza a las 4:30 a.m.de la mañana, hago todas mis actividades, mi último alimento es a las 5:00 am. trato de ahorita que estamos en contingencia desayunar muy ligero, un café, una gelatina, una fruta, es todo, tratando de evitar el ir al baño, y de ir sobrecargada del estómago”.

Sofía Rivas parte de su casa temprano por la mañana para salvar vidas como sus compañeros, médicos y enfermeras, y prepararse para el protocolo de protección contra el Covid-19 “mi salida es a las 6:30 a.m. para llegar al hospital a las 7:00 a.m. llegamos, recogemos nuestros uniformes que nos vamos a colocar, ya una vez que estamos preparados mental y físicamente para entrar, hacemos lo que es el protocolo para ingresar a las áreas respiratorias”.

Así nos lo contó “nos ponemos las caretas, nos ponemos guantes, doble guante, nos calzamos con nuestro uniforme reglamentario que es el blanco, nos lo cambiamos por un uniforme quirúrgico y nos lo cambiamos por un uniforme que nos cubre de cabeza a los pies, previamente existe un protocolo de lavado de manos para evitar la contaminación para nosotros mismos”.

Pacientes con un futuro incierto

Rivas nos cuenta que las personas llegan ya con síntomas de coronavirus “ingresan al servicio de urgencias, llegan con problemas respiratorios, muchos refieren la tos seca, temperatura, ardor en los ojos, dolor de las articulaciones”.

La enfermedad por el Covid-19 se agrava pese a ser tratados por otros médicos y con medicamentos “algunos de ellos ya han sido tratados por otros facultativos y esos pacientes que ya han sido tratado con analgésicos, antipiréticos y el uso de antibióticos y no mejora el cuadro, son pacientes que llegan al hospital ya muy delicados listos para una emergencia respiratoria” .

Los esperan en casa

Al llegar a emergencias y tras cruzar la puertas del HGR, la situación de salud de pacientes que presentan síntomas de Covid-19 es incierta, lloran cuando les dan la noticia de que tendrán que ingresar a terapia respiratoria, pero ahí están los médicos y enfermeras, para dar muestras de un cálido cariño, de dulces palabras que suelen ser quizá las últimas que escuchen o las que recordarán durante el resto de sus vidas.

“Es muy triste porque cuando le dices al paciente que se tienen que ingresar al área respiratoria muchos lloran, tienen una sensación de ansiedad, les pide uno que en la manera de lo posible, que si quieren familia antes de ingresarlo que si tienen algún pendiente que platiquen con sus familiares, porque su futuro va a ser muy incierto y el médico que está a cargo del Triage les hace una historia, les habla sobre lo que es la historia clínica del paciente y ya les dice el pronóstico que pudiera pasar con las condiciones en las que está llegando y los estamos recibiendo en el Triage de urgencias respiratorias” relató Sofía Rivas para la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Hablar antes de ingresar

Médicos y enfermeras se enfrentan no solo a la enfermedad sino al impacto emocional que provoca esta pandemia “muchos de ellos si piden hablar con sus familiares, piden una llamada telefónica, en la medida de lo posible, uno les orienta que tienen que recibir y hablar cosas bonitas para que ellos puedan mejorar su condición física, el saber que en su casa les están esperando eso les ayuda mucho, el saber que muchos les están esperando a soportar lo que viene, el ingreso al área terapia respiratoria, de ahí no sabemos lo que pueda pasar, el paciente llegar a intubarse o no puede intubarse, de alguna manera no tiene contacto con el exterior con los que platican son con los enfermeros que los van a atender” contó Sofía Rivas.

“Sí es un impacto emocional muy fuerte para ellos, para los pacientes y para la familia” contó la enfermera especialista Elvia Sofía.

“No la creen, ellos creen que eso es de pisa y corre y no ya cuando el doctor habla con ellos y les explica el motivo por el cual son ingresados a las áreas respiratorias es cuando como que les cae el veinte y se ponen nostálgicos” dijo Sofía.

Sofía escucha y da consejos a los pacientes para hablar, para decir unas palabras a su hijos, a sus tíos, a su esposo o su esposa, “platica uno con ellos, y tristemente son personas que los esperan en su casa y otros cuando uno les pregunta que si quieren hablar con algún familiar si tienen algún pendiente que tengan que aclarar y ellos responden que no y tienen ningún pendiente pues son divorciado de sus esposas y sus hijos no quieren saber de ellos y tristemente son pacientes que van a requerir de un tubo y me ha tocado saber después de que los ingresamos que fallecieron ya”.

Sofía compartió para El Sol de León que ha recibido muestras de apoyo de quienes reconocen el valor de su labor, de que día a día miles de médicos en todo el país exponen su salud y con ello su vida, hoy se les dan la gracias “he recibido apoyo de personas que saben que uno está al frente de la batalla y te mandan oraciones, un mensaje de aliento y te dicen que diario le piden a Dios por porque te proteja y son situaciones que a veces cuando uno sabe que la gente no hace caso en hacer la sana distancia guardar la cuarentena y llega un de su trabajo cansado, con dermatitis en la cara en la boca , con dermatitis en las manos y los ven que no hacen caso les dan a uno las ganas de llorar”.