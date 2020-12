El coronavirus le arrancó a sus siete amigos

Un nuevo virus cambió la vida de millones de personas en el mundo y la de Don Jorge Castro, un comerciante Leonés que junto a su esposa atiende una papelería en la Calle Gante en la zona centro de León, él y junto a su familia, viven periodos de tempestad y pese a un cáncer que brotó en sus entrañas e iniciada la contingencia sanitaria, le hizo confinar durante más de siete meses, para saber que sus amigos partieron pues padecieron de Covid-19.

Cierra el negocio, los gastos y la pandemia no paran

Los principales medios televisivos alrededor del mundo anunciaron el cierre de fronteras para evitar la propagación del nuevo coronavirus, a principios de marzo en México inició el confinamiento y con ello la caída de la economía seguida de una ola de cierre de negocios y desempleo.

Jorge bajó las cortinas de su papelería y ciber café “desde el punto de vista económico a todos nos cerraron, tuvimos que cerrar, tu cierras tu negocio, pero sigues pagando rentas, tu sigues pagando luz, los gastos fijos siguen, entonces si hubo una afectación económica, si tu me preguntas a qué grado, no tengo ahorros, se acabaron las ventas, han disminuido enormemente, yo creo que ahorita he de vender el diez por ciento de lo que vendía antes, las ventas se desplomaron”.

“Lo que hemos hecho nosotros es administrarnos, no gastar en lo que no sea indispensable, se pagan y se analizan los proveedores, trato de compartir un poquito lo que va llegando con todos mis proveedores, la situación sí es complicada, es más yo te puedo decir que estamos trabajando con pérdidas, no estoy ganando, estoy perdiendo” contó Don Jorge para El Sol de León.

Pese al complicado entorno que viven los comerciantes en la zona centro de la ciudad, Don Jorge tiene la confianza de que la economía repunte en 2021, este 2020 para él fue perdida “tengo la esperanza de que esto se reactive el próximo año, definitivamente, ni con las ventas de fin de año, de navidad y de año se van a componer, este año no se compone, guardo la esperanza de que el próximo año se componga poquito esto, sí vienen cambios, los cambios nos tienen que sacar de área de confort en la que estábamos, tenemos que innovar”.

Las deudas se propagan

Al comerciante leonés se le agotaron los recursos, sus ahorros y con lo que gana en el negocio se mantiene de poco en poco, y uno duda en incluirse en la lista de pobreza si la situación se pone fea “estoy endeudado, debo las tarjetas de crédito, debo la renta, tengo préstamos personales, efectivamente, sí estoy con una deuda, no con una, con varias, estoy endeudado, sin embargo guardo la esperanza de que trabajando y con el tiempo vamos a salir adelante, no hay más que dos caminos, administrarse, ahorrar, trabajar y distribuir lo poco que tenga y el otro desplomarse y que se incremente el número de pobreza incluyéndome a mí, no hay más que trabajar, no hay otra, con los debidos cuidados”.

El monto de su deuda es considerable y comentó que no hay otro camino que renegociar préstamos con los bancos “calculo que entre préstamos personales, préstamos que debo a diferentes bancos, yo calculo que debo alrededor de 200 mil pesos, es correcto, lo cuales en este momento no lo pago ni con toda la mercancía que tengo en el negocio, en este momento en las condiciones en las que estoy no son deudas pagables, qué voy hacer, voy a renegociar con los bancos y renegociar a los bancos no les conviene que te vayas a cartera vencida y que no pagues”.

La ausencia de ellos

El relato de Don Jorge no es fácil, pues haber sobrevivido a una metástasis que casi termina con su vida y que la pandemia le quitó a casi todos sus amigos, a sus hermanos como él les dice, le dejó un sentimiento de ausencia y solo los recuerdos de los grandes momentos que vivieron juntos y pese haber pasado la tormenta de su cáncer Jorge es capaz de pronunciar esa palabra: esperanza.

Solo quedan recuerdos quedaron de aquellas reuniones en las que juntos compartían los alimentos, en las que sonreían y se contaban anécdotas, hoy esas asambleas de carnes asadas no son más “nos reunimos al inicio de la pandemia, un grupo de siete u ocho amigos, que regularmente tocábamos puntos políticos, hablábamos de fútbol, temas diversos, era una reunión de amigos, al inicio de la pandemia, yo enfermo de cáncer, yo me guardo, me quedo en casa dejo de salir precisamente por la enfermedad tan complicada, todo ese grupo de amigos falleció por Covid, con eso te digo que sí existe y no es un invento del gobierno”.

“El haber perdido a mis amigos, no solo eran mis amigos, eran mis hermanos, el sentimiento que yo tengo es de ausencia, de dolor, es complicado porque no fue uno, fueron varios, me duele porque me tocó compartir con ellos, lo mismo experiencias agradables, buenos recuerdos, comidas, en ayuda a los demás, compartir el pan y la sal, siento perdida, dolor, y tristeza hacia la familia de mis amigos, es algo muy complicado...”

Jorge fue el único sobreviviente y el cáncer le perdonó la vida pero lo ha recluido en los muros de un segundo piso, solo acompañado se su esposa y en el negocio “nos reunimos un grupo de siete u ocho amigos, de los ocho amigos, el único que vive soy yo, ellos seguían reuniéndose, yo me guardé y no salía a ningún lado, no veía a nadie, no recibía vistas, absolutamente nada, no salía a ningún lado, esos amigos, uno de ellos era un numismático, tenía un líder sindical de la industria embotelladora muy conocido, candidato en la elección pasada, uno de ellos es un periodista muy conocido, Manuel Gallegos, un fotógrafo muy conocido, te hablo de muchos amigos, afortunadamente no creció hacia su familias, en el caso de líder sindical falleció y su sobrino, que diario lo acompañaba”.

“Yo vi sus actas de defunción, uno de ellos decía neumonía atípica, posible Covid, los demás decían Covid-19 literal, entonces yo creo que sí tenemos que cuidarnos, la gente cree que esto nada más le pasa a las personas mayores todos ellos eran más jóvenes que yo” compartió Castro.

“Algunas personas creen esto es una dinámica de gobierno y nos estamos enfrentando a algo extremadamente complicado y no ha terminado, de hecho yo lo visualizo que esto va empezando, no solo hablo del punto de vista de salud, desde el punto de vista emocional, económico” dijo el comerciante.

Para Don Jorge hay un antes y un después del coronavirus, los doctores le habían diagnosticado un cáncer terminal y no le daban más de un mes de vida, pese a ese duro pronóstico, hoy es un hombre sano, pero su vida no es la misma, la que tenía el año pasado. “Siete meses, de hecho ahorita no salgo todavía, aun me sigo cuidando pero este proceso de que yo me cuido llevo siete meses, voy para ocho, en el caso de mis amigos, todos mis amigos que fallecieron, fallecieron en un promedio de tres semanas todos ellos, aproximadamente”.