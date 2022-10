El Congreso del Estado de Guanajuato abre sus puertas al FIC

Guanajuato, Gto.- En vestíbulo principal del Congreso del Estado se realizó la inauguración de la exposición de pinturas al óleo The Bridge of The World, presentada por el país invitado Corea, dentro de los eventos programados en el 50 Festival Internacional Cervantino (FIC). La exhibición tiene el trabajo de cinco artistas coreanos con autismo, arropadas por una instalación de mil 500 mariposas hechas por niñas y niños de Asia, África, América y Europa.





“La exposición que hoy inauguramos, es especialmente importante porque nos permite mostrar una nueva cara de crear puentes como su título lo indica, para que sea a través del arte como podemos conectar con quien es distinto a nosotros”, afirmó el presidente del Congreso Local, Martín López Camacho, durante la exhibición que presenta la República de Corea en el palacio legislativo.





Al contar con la presencia del Ministro de Cultura, Deporte y Turismo, Park Bo-gyoon; del Embajador de Corea en México, Suh Jeong-in y de la directora del Festival Internacional Cervantino, (FIC), Mariana Aymerich, el legislador apuntó que el valor de esta exposición se encuentra en cada una de obras realizadas, de los artistas que se encuentran dentro del espectro autista”.





Finalmente, López Camacho afirmó que este proyecto sin duda representa la inclusión porque busca crear conexiones entre artistas coreanos con autismo y otras culturas alrededor del mundo y crea un puente para llevarlos más allá de la discriminación y los prejuicios y reconocer el talento de niñas y niños.





A su vez, el Embajador de Corea en México refirió que se logró organizar esta exhibición que no solamente representa un deleite para los ojos y los sentidos, sino que también brinda un importante mensaje de inclusión para todo el mundo.