El “Boomer” representará a León y a México en España

Sergio Martínez, mejor conocido como “Boomer”, es mixólogo de un bar bastante conocido de la Zona Centro, él decidió participar en una competencia creada por una marca de Brandy en el que el tema principal fue el de Mixología Sustentable, en el que el pasado lunes primero de marzo recibió la noticia de que fue ganador del concurso nacional, por lo que ahora representará a León y México en una competencia mundial.

El concurso “Brandy Zero Challenge”, es la primera competición global de proyectos de bares sostenibles, con el que se busca promover un cambio de mentalidad en mixología que anteponga el compromiso ambiental, por lo que, esta conocida marca de Brandy lanzó la convocatoria para que cualquier persona del mundo pueda ser parte de estos proyectos.

Local Ven productores riesgo de crisis alimentaria

Profesionales de diez países como Canadá, España, Finlandia, Italia, Lituania, México, Noruega, Suecia, Ucrania y Reino Unido, compitieron en dos fases eliminatorias, la primera a nivel nacional, donde “Boomer” resultó ganador tras competir con cuatro personas más que calificaron por parte de México y la segunda a nivel global, donde mostrarán cómo gestionar un local con el mínimo impacto ambiental, así como crear el eco-cóctel más innovador.

“Participé en una convocatoria de más de 100 proyectos sustentables, ganamos el primer lugar a nivel nacional, así que representaré a México en final global contra varios países, que van a competir y tenemos la obligación sustentable de hacerlo bien, estamos buscando el tema de sustentabilidad social, buscando que la gente se sume al proyecto y poder traernos ese reconocimiento a México”, mencionó el mixólogo.

“El tema era presentar un proyecto a nivel nacional, mi proyecto llamado ‘El Huerto 15’, fue proteger la vida y el aprovechamiento de recursos naturales, como el tema del agua a través de en un colector, hoteles para insectos, cultivos sobre hidroponía, todo esto integrado en un solo proyecto y va de la mano con sustentabilidad social, que son apoyos a diferentes organizaciones o personas, traducido en apoyo económico por que se reducen mucho los costos y sustentable porque lo aprovechamos, yo como restaurantero, lo aprovechamos dentro de nuestros insumos, nuestros huertos, paneles solares, toda nuestra energía es renovable, son solares y el aprovechamiento” relató Boomer.

Dicho huerto le tomó al mixólogo realizarlo en tres meses, ya que desde que lanzaron la convocatoria a través de redes sociales, él lo diseñó en dos semanas, fue tan poco tiempo que logró ser el primer proyecto recibido por la plataforma; una vez diseñado le tomó dos meses a su autor aterrizarlo.

“El proyecto como tal yo lo diseñe con ayuda del bar donde trabajo, cuenta con aproximadamente cuatro metros y tiene un costo súper barato, a quien lo use le va a ahorrar cosas a largo plazo; nosotros ya tenemos una cierta parte llevada a cabo, durante 7 años, hemos ido haciendo cosas poco a poco, tenemos ya paneles solares, no gastamos ya nada de energía, tenemos nuestros huertos, usamos las botellas vacías para hacer nuestros propios vasos, por lo que muchas de estas prácticas me llevó a representar México en España”, recordó Sergio Martínez

Es de mencionar que Torres Brandy presentó esta competición en 2020 pero la pandemia obligó a posponerla, por lo que en esta ocasión el jurado valorará aquellos proyectos que prioricen un bajo impacto medioambiental mediante el uso de energías renovables, gestión de los residuos, diseño respetuoso con el entorno, innovación y responsabilidad social.

Para la elaboración del eco-cóctel, se tomará en consideración el uso de ingredientes locales y productos de temporada, la gestión de los residuos, el sabor, la creatividad y la técnica empleada.

“En este momento busco apoyo, que más gente se una al proyecto para que yo llegue a España y pueda representarlo, así tener con qué sustentar que si lo estamos haciendo, realmente apoyo económico no ocupó, más bien quién se sume de una manera altruista, confiando en que le guste el tema de ayudar al medio ambiente, porque para mí es un tema urgente pero mucha gente no lo nota, si no es por el tema de sustentabilidad que sea por el tema del ahorro de gastos, costos en sus casas o negocios”, finalizó Boomer.