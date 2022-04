El autismo no ha impedido que Francisco “Paquín” lleve una vida feliz

Francisco Javier Moreno conocido como “Paquito”, cuenta con 17 años y desde muy pequeño fue diagnosticado con el trastorno conocido como “espectro autista”, mismo que no le impidió seguir adelante y concretar algunos de sus sueños.

Su mamá Anabel Fuentes, platicó para el Sol de León, lo que vivió al descubrir que su hijo Paquito no era como los demás niños, sin embargo, asegura que un diagnóstico oportuno le generó a su hijo y su familia, una nueva manera diferente de ver la vida.

“Cuando él iba creciendo, como a los 2 años y medio, yo si me cuestionaba muchas cosas, además fue mi primer hijo, detecté que no balbuceaba, fue difícil que dejara el pañal; yo deje pasar porque era el primero de la familia y solo convive con adultos, cuando llega al preescolar, la directora y su maestra me dicen que no era normal la actitud de mi hijo”, recordó Anabel.

Local Estudiantes guanajuatenses llegaron a Japón

Luego de detectar un comportamiento diferente decidió ir a terapia con psicólogos, pero fue canalizada con DIF, esta dependencia ofrece una serie de opciones, posteriormente ofrece una carta para que Paquito sea tratado en la Clínica Mexicana de Autismo (CLIMA), así como con un neurólogo.

“Desde que el empezó con terapias, nuestras vidas dieron un gran giro, yo tenía que dejar a mi segundo hijo encargado con mi mamá, para llevar a Paquito a las diferentes terapias que tenía que tomar; pero al mismo tiempo al recibir el diagnóstico sabía que de eso mi hijo no se iba a morir, solo me cambió la rutina y la economía”, relató Anabel.

A pesar de todo, Francisco Javier asegura que vive una vida feliz, porque siempre está rodeado de su familia, de sus amigos y de los terapeutas que lo tratan muy bien; él sueña con hacer crecer su negocio de autolavado, para así ganar el suficiente dinero para comprar una camioneta y aprender a conducir.

“Me gusta pasar tiempo con mi mamá, pronto voy a tener muchos clientes en el autolavado, me voy a hacer millonario y comprara una camioneta y tendré muchos autolavados”, comentó Paquito.

Así mismo, el joven asegura que entre sus pasatiempos favoritos se encuentra el escuchar chistes de Franco Escamilla, los automóviles y escuchar al guanajuatense Santa Fe Klan.

“Lavo como ocho carros aquí en CLIMA y los domingos en mi casa, yo les digo que le tienen que echar ganas, no se dejen vencer”, comentó al preguntarle su secreto para ser tan solicitado en el autolavado.

Por otra parte, Leslie Dolores Valderrama Ramos, quien es terapeuta del grupo “habilidades ocupacionales 4”, dentro de CLIMA, aseguró que las personas diagnosticadas con el trastorno del espectro autista, genera una serie de afectaciones a nivel de convivencia social, mismo que suele presentarse más comúnmente desde los 18 meses, sin embargo, un diagnóstico oficial se puede detectar cerca de los dos años.

Características del trastorno

“Los chicos tienen ciertos patrones para jugar con los juguetes, por ejemplo, los acomodan en colores, acomodarlo en formas, falta de contacto visual, ya que ellos evitan el contacto, la falta de señalamiento a los objetos, también suelen ajustarse a rutinas que pueden ser irracionales para nosotros como adultos, se obsesionan con estas rutinas”, mencionó Leslie Dolores.

Además resaltó que estos diagnósticos tienen que ser proporcionados por psicólogos, luego de haber realizado algunas pruebas bajo ciertos criterios, para así diagnosticar a las niñas y niños con este trastorno.

¿Cómo tratarlo?

“Aquí en CLIMA, hacemos terapias de conductas, donde intentamos regular ciertos comportamientos, además de enseñar alguna forma de comunicación, por medio de imágenes o enseñar ciertos procesos como el lavarse los dientes, secarse con la toalla, comer con cuchara, todo esto con imágenes y ciertos métodos”, mencionó.

“Por ejemplo en mi grupo, tenemos chicos de nivel 1, que son niveles donde son muy funcionales, donde se pueden hacer varias actividades con ellos, como sumar, restar, multiplicar, actividades de la vida diaria, por ejemplo regar una planta, cuidar a un perro. También hacen actividades de autolavado, las cuales son de currícula académica, mezclada con la vida independiente, que son las dos cosas que manejamos, esto el autolavado es lo que se les enseña como una opción para que laboren en sus vidas adultas”, finalizó Leslie Dolores Valderrama.