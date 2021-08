El 85 % de pacientes hospitalizados por Covid-19 en IMSS, no han sido vacunados

León, Gto.- De 145 pacientes hospitalizados por covid-19 en los hospitales de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 85 por ciento no está vacunado en Guanajuato, así lo informó Marco Antonio Hernández Carrillo, representante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de la institución en el estado.

“El 85 por ciento de la población que tenemos hospitalizada, no está vacunada, eso es un dato muy interesante porque significaría que si esta población estuviera vacunada, no hubiera la necesidad de hospitalizarla, porque posiblemente su organismo reaccionaría mejor, pero como no están vacunados la reacción no es conveniente ni favorable y los tenemos que hospitalizar”, dijo.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Mueren por Covid 275 guanajuatenses que esperaban trasplante de riñón

Actualmente los hospitalizados que se tienen identificados en el IMSS en la clínica T-58 en León y T-4 en Celaya, son en un promedio de edad de 20 a 40 años, esto coincide con los contagios que se han dado mayormente en la población joven de 20 a 29 años, mismos que aún no han sido vacunados por la organización en grupos de edad y los rezagados de 30 a 40 años, que sí han tenido la posibilidad de adquirir su vacuna.

Hernández Carrillo expresó que si las personas que están hospitalizadas de 30 años en adelante, ya estuvieran vacunadas ni siquiera necesitaría de una hospitalización, ya que su cuerpo contaría con las defensas suficientes para combatir al virus, afectando en menor grado su salud.

“Como no están vacunados, la reacción no es conveniente, no es favorable y los tenemos que hospitalizar y sí el 85 al 90 por ciento de los pacientes que están hospitalizados, no están vacunados, por eso urge que la población que le hace falta vacunarse lo haga”, comentó.

El representante del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS, hizo un llamado a la sociedad, para que no relajen las medidas de sanidad, porque no se podría soportar un regreso a color naranja en el semáforo estatal de reactivación económica, ya que los negocios se verían afectados, los hospitales nuevamente saturados y todos los esfuerzos de salud, serían en vano.

Actualmente el IMSS en Guanajuato ya se encuentra re-convirtiendo camas de nueva cuenta para pacientes con Covid-19, actualmente se tienen 216 camas reconvertidas con un 65 por ciento de ocupación, pero se tiene lista una reconversión de 900 camas, las cuales se van a ir estableciendo conforme avance la necesidad de la atención al virus.