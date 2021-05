El 7% de las empresas que obtuvieron créditos de Fondos Guanajuato, ya están comenzando a pagar

León, Gto.- El 7 por ciento de las empresas que recibieron créditos durante la pandemia del programa de Fondos Guanajuato, ya está comenzando a abonar sus pagos, así lo informó Juan Antonio Guzmán Cano, quien también indicó que varias empresas se han acercado para ver de qué forma pueden pagar más pronto su crédito.

“Traemos como entre un 5 y 7 por ciento de empresas que dijeron yo no necesito periodo de gracia y están pagando, están dando pagos. En la última semana y media yo he recibido llamadas de varios empresarios que nos han dicho, sabes que ya tengo el dinero y todavía no es julio, ya te puedo pagar y estamos viendo cuál es el procedimiento para ver que ya nos paguen”, expresó.

Es importante aclarar que las empresas que ya comenzaron a abonar, todavía no han liquidado sus créditos, sino más bien han estado dando sus pagos parciales, diferidos en 36 meses, sin embargo ya se empieza a notar un aspecto positivo en las empresas que afortunadamente sí han comenzado a recuperarse económicamente.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local El campo en Guanajuato atraviesa la peor crisis de su historia; urge tecnificarse

A partir del 1 de julio las 7 mil empresas que alcanzaron a recibir los primeros créditos en la pandemia por Fondos Guanajuato, comenzarán a pagar los mismos luego de un periodo de gracia en el que no se generaron intereses, los créditos suman un total de mil 960 millones de pesos.

Cabe resaltar que los sectores que más solicitaron el recurso para poder mantenerse en la pandemia, fue el sector Calzado y los que menos la necesitaron fueron los de la Agroindustria, debido a la actividad de exportación en el estado.

De los créditos proporcionados el 40 por ciento se quedaron en León, el 50 por ciento fueron distribuidos en ciudades que no son del corredor industrial, debido a la dinámica que tenía el mismo, con el movimiento del sector automotriz.

“Históricamente, inclusive en los créditos que se dieron el año pasado, más o menos el 40 por ciento quedó en la ciudad de León, pero el día de hoy en este proceso de reactivación, los créditos que se están dando mayormente son en las ciudades que no son del corredor industrial”, comentó.

Respecto a que si se dará una nueva prórroga de pago para las empresas que solicitaron los mismos, dijo que por el momento no se tiene pensado hacerlo, sin embargo se puede llegar a evaluar el cómo sí y dependiendo de los giros comerciales, pues reiteró que no dependerá solo de Fondos Guanajuato, sino de otros factores que se tengan en el Gobierno del Estado.