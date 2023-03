El 4% muestra a un alcalde débil: López Mares a Trejo Pureco

El presidente del Partido Acción Nacional estatal, Eduardo López Mares declaró que las encuestas que marcan con un 4 por ciento de aprobación en la actual administración de San Miguel de Allende muestran un alcalde débil.

Lo anterior luego de que el PAN anunciara que Edgar Briones decidió dar un paso para regresar a Acción Nacional.

“Nosotros no le vamos a entrar en esa batalla innecesaria con este alcalde, las y los sanmiguelenses seguramente lo van a juzgar en las urnas por su desempeño. Las encuestas que él mismo presenta, creo que se dio un mismo balazo en el pie porque muestran un alcalde débil con un 4 por ciento de las encuestas para su partido, de nuestra parte estamos seguros que vamos a recuperar el 2024 a San Miguel Allende”, señaló el dirigente estatal.

El funcionario panista declaró que ha sido muy respetuoso, sin embargo, al alcalde priista Mauricio Trejo Pureco le dolió la encuesta que él mismo posiciona y la renuncia de su director de Desarrollo Social.

“La verdad no peca, pero incomoda y a veces el hecho de ir y decir las cosas como las vemos, de repente se enfada a este tipo de líderes. Insisto, le dolió al alcalde Mauricio Trejo dos cosas: la primera fue las encuestas que él mismo posiciona, una encuesta donde pone a su partido con el 4 por ciento, que significa que la gente no lo está aprobando en su propia gestión con un 4 por ciento”.

“El segundo elemento es del porque estaba molesto y quiero entenderlo es precisamente porque uno de sus operadores, su director de Desarrollo Social del municipio le renuncia, ya no tiene operador, a este cuate ya se le está haciendo agua su administración, no más que no se lo han dicho, hay que decírselo”, añadió.

Una encuesta publicada el pasado domingo por el alcalde del Partido Revolucionario Institucional, Mauricio Trejo Pureco, brinda el apoyo al gobierno de Morena.

Con la pregunta: “Si el día de hoy fuera la elección para gobernador del estado de Guanajuato ¿por cuál partido político usted votaría?”, indica que Morena ganaría las elecciones con el 36 por ciento de aprobación, dejando atrás al PAN con 35.3 por ciento y por debajo el PRI con el 4.8 por ciento.

“El apoyo más grande que MORENA está recibiendo viene del panista @lalolopezm un bravucón peso mosca que vino a San Miguel a despotricar contra un gobierno municipal que tiene una aprobación mayor a 62%. Su preocupación debería ser otra”, escribió en Twitter Trejo Pureco.

Ante dichos señalamientos, López Mares dijo que PAN Guanajuato no irá en coalición con el PRI.

“Es una persona que prácticamente trae una cuestión penal, y por eso tenemos que cuidar esta coalición porque estamos hablando en su momento de ir a una verdadera coalición ciudadana”.