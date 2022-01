Eduardo López Mares presidente del CDE del PAN da positivo a Covid-19

El dirigente del Partido Acción Nacional PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que resultó positivo a la prueba de Covid-19 a luego de presentar algunos síntomas.

“Les quiero compartir que he resultado positivo por Covid-19. Me siento bien pero me mantendré aislado y atendiendo los protocolos médicos. Atenderé a distancia algunas actividades”.

Les quiero compartir que he resultado positivo por Covid-19. Me siento bien pero me mantendré aislado y atendiendo los protocolos médicos. Atenderé a distancia algunas actividades. Por favor sigamos cuidándonos. Saludos — Lalo López Mares (@lalolopezm) January 26, 2022

Eduardo López asumió las riendas da Acción Nacional tras la separación de Román Cifuentes al posturas a un cargo de representación.

Sólo unos meses después fue electo en un proceso interno mediante una planilla de unificación.

En su mensaje a la militancia panista López Mares hace un llamado “por favor sigamos cuidándonos. Saludos”.