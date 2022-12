Duplicidad de vacaciones generará inflación y disminuirá la calidad de productos y servicios: Empresarios

Empresarios de León declararon que la entrada en vigor de los 12 días de vacaciones en el primer año laboral a partir de enero, generará inflación y menor calidad en productos y servicios.

Para la empresaria Cecilia Ovalle, dirigente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, denunció que esta ley obliga a que el personal calificado se vaya por más días de descanso y encontrar suplentes no será fácil para muchas empresas.

“Nos afecta mucho, al tener un personal calificado y se va 15, 20 ó 30 días, nos afecta por el tiempo en lo que encontramos personal para capacitarlo y hacer nuestro producto o servicio competitivo, como debe ser, esto nos afecta muchísimo”, dijo sobre el decreto que firmó este martes el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y que entra en vigor a partir de enero del 2023.

“Ya no vemos la afectación tanto en el pago de tantas vacaciones y en la economía que nos va a mermar, sino lo que más nos preocupa es la calidad de nuestros productos y servicios, nos va a mermar mucho, se van a ir los empleados de 15 a más de 30 días en la práctica, hay empleados que tienen 25 años con la empresa, van a terminar yéndose más de un mes, no sabemos qué va a pasar, tengo que contratar nuevo personal y los clientes van a ver que no están igual de calificados para la calidad de trabajos los nuevos trabajadores”, explicó la dirigente de Amexme.

Asimismo, lamentó la falta de solidez del gobierno federal para tomar una decisión de tal magnitud, la cual no midió las consecuencias que traerá a empresas pequeñas que tienen pocos trabajadores y aun en el mercado no tienen tanta fuerza para contratar más personal y sobre todo conseguirlo capacitado.

“Sabemos que hacía falta realizar reformas a la Ley Federal del Trabajo, pero no se hace así, sin un estudio firme, al disparate, no se fijaron en que tenemos que cuidar la calidad del producto para ser competitivos”, puntualizó.

El presidente de la República, firmó el martes la reforma de ley para las Vacaciones Dignas que entra en vigor el primero de enero, y que dará a los trabajadores del sector privado derecho a descansar 12 días continuos, más domingos. El decreto se publicará antes de concluir el año en el Diario Oficial de la Federación.

AMLO les dijo a los empresarios que no será complicado dar 12 días de vacaciones, pues el gobierno de la Cuarta Transformación no ha aumentado luz, gasolina, diésel ni los impuestos, y aseguró que los trabajadores llegarán con muchas ganas después de tomar vacaciones más largas.