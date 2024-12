Duarte, histórica comunidad de León que nació hace 461 años de una hacienda colonial

León, Gto.- La comunidad de Duarte, perteneciente al municipio de León, guarda los cascos de su ex hacienda.

Situada a 17 kilómetros al oriente del municipio de León, quedarás atraído por los mezquites y pirules que rodean la localidad, pero si fijas tu mirada al horizonte te cautivará el paisaje montañoso que guarda una presa como lugar de esparcimiento.

De acuerdo con el libro “Duarte: cambios en una comunidad de migrantes”, a cargo de la coordinadora Brigitte Lamy, la comunidad data del año de 1563, fecha en que fue entregada la estancia a don Gonzalo de Aguilar por el Virrey Luis de Velasco.

Luego se funda la Hacienda del Rincón de Duarte y en el año de 1711 empezó con siete caballerías, 75.77 caballerías adyacentes, el total de tierra fue de 103 caballerías, es decir cuatro mil 407 hectáreas, de las cuales 82 eran de labranza y 21 de pastizal. También explica que durante el periodo de la Revolución Mexicana la comunidad de Duarte fue escenario de enfrentamientos entre Pancho Villa y Álvaro Obregón.

Francisco Carmona / El Sol de León

Posteriormente, con la Hacienda del Rincón de Duarte inicia la formación de varios ejidos en las haciendas aún no subdivididas y justamente en la finca se construye el primer templo de Duarte en 1737 de adobe crudo en conmemoración del Señor de la Misericordia, santo patrono de la comunidad.

Finalmente, con datos del Archivo Histórico de León, en 1546 los españoles establecieron las primeras fincas ganaderas en León a las que se les llamó haciendas y se cosechaba granos y se criaba ganado.

Francisco Carmona / El Sol de León

Una hacienda poco conocida

El señor Octavio Soto tiene 90 años y toda su vida ha vivido en Duarte. Platicó que su padre de nombre Domingo dijo haber trabajado en la hacienda donde se cosechaba frijol, maíz y trigo e indicó que las tierras pertenecientes a la hacienda colindaba más allá de lo que ahora son “Las Coloradas” y Loza de los Padres; había, dijo, varias trojes hechas de piedra donde almacenaban los granos recolectados.

Francisco Carmona / El Sol de León

Comentó que por extensión, otra hacienda similar y cercana era la de la comunidad El Potrero, ambos dueños competían por ser el mejor, pero no eran tan prósperas como otras ubicadas en la ciudad y el mal trato a los trabajadores no les hacía esperar y no dio mayores frutos.

“La hacienda con todo y sus trojes tenía mucha tierra porque llegaban hasta ‘Las Coloradas’, cerca de Comanjilla y Loza de los Padres, luego fueron ejidos y construyeron casas bonitas y macizas porque antes eran de piedra y un aironazo las volaban”, recordó Octavio Soto.

Francisco Carmona / El Sol de León

Por su parte, Cenaida Juache, quien reside a un costado de la troje y cerca de los cascos de la hacienda, comentó que también toda su vida ha vivido en el lugar, sin embargo, desconoce su historia.

Francisco Carmona / El Sol de León

Así como ella, algunos vecinos dijeron que de los vestigios, lo único que queda de aquella hacienda es donde está el templo; incluso, algunas casas conservan la madera y ventanas originales, como la de don Delfino Rocha, el hombre más longevo de la localidad con 102 años de edad.

Francisco Carmona / El Sol de León

El Caracol, símbolo de Duarte

De aquellos restos de piedra solo quedan El Caracol, dos trojes con una torre la cual tiene escaleras muy angostas en forma de caracol y desde la cima se puede observar parte de Duarte pues están expuestas al intemperie.

Francisco Carmona / El Sol de León

Lo curioso de estas escalinatas es que tiene acceso subterráneo pero ya está bloqueado, así mismo en una de las entradas la piedra está tallada con una cruz que se cree que era símbolo de bendecir el alimento.

Todos los habitantes de Duarte conservan un tesoro que forma parte de sus raíces, caminar por su calle principal empedrada y conocer los vestigios de lo que un día fue una hacienda es regresar años atrás de la historia, su gente siempre te recibirá con una gran sonrisa.