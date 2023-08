Donaldson, nueva empresa manufacturera llega a León

Con una inversión de 75 millones de dólares, se inauguró la nueva planta manufacturera de filtros para el sector automotriz Donaldson , en el Parque Industrial Colinas de León.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destacó que Donaldson León sumará al desarrollo industrial y económico de la ciudad, en donde generará más de 600 empleos directos.

La planta está instalada en una superficie de 6.3 hectáreas y cuenta con 26 mil metros cuadrados de construcción. En su interior trabajará 10 líneas de producción.

Rodríguez Vallejo, quien fue acompañado por la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos y directivos de la empresa de Estados Unidos, recordó el plan “Guanajuato 30 años” desarrollado en los noventas por el ex Gobernador Carlos Medina Plascencia en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, el cual presentó una visión manufacturera a futuro del estado.

Checa también: Invitan a la Copa Fútbol GTO Contigo Sí

“Hoy es una realidad, de ser un estado agricultor que exportaba 300 millones de dólares al año y ser uno de los estados más pobres de México, hoy Guanajuato exporta más de 32 mil millones, además gradúa más ingenieros que Jalisco o Nuevo León, es la sexta mejor economía de México” Puntualizó Rodríguez Vallejo.

También se resaltó la política de Mentefactura en la que trabaja constantemente el Gobierno del Estado.

“Donaldson no sólo es una empresa que fabrica filtros, también es una productora de innovación y patentes, actualmente necesitamos más Mentefactura, que no nos paguen solo por sabemos hacer con las manos, si no por lo que podamos diseñar con nuestra mente, hoy estos jóvenes que comienzan a laborar en esta empresa, quiero decirles que están llegando a una compañía de clase mundial donde se moldea el futuro”, dijo.

La empresa especialista en filtración, es dueña y creadora de más de 2,800 patentes, 3.3 billones en ventas anuales, tiene presencia en más de 40 países y cuenta con 100 laboratorios técnicos; su CEO Tod Carpenter se mostró con gratitud en todo momento con el Gobernador Diego.

“México es ideal para Donaldson, nos han tratado muy bien, hasta hicieron remodelaciones en favor de la movilidad para que todos los empleados pudieran llegar hasta acá de la manera más eficiente, quiero agradecer a Diego y a Alejandra por su constante apoyo” elogió, Tod Carpenter.

Por su parte, Ramón Alfaro, Secretario de Desarrollo Económico del Estado, dijo que en casi 5 años del actual mandato, el Gobierno del Estado ha concretado más de 127 proyectos de empresas que cuentan con clientes internacionales, también se ha generado una inversión de casi 7 mil millones de dólares.

“No solamente es el mercado automotriz, no sólo hacen filtros de aceite y de aire, también tiene una gran expectativa para otros sectores como el sector minero y el sector industrial, aunque estos 26 mil metros cuadrados de planta, apenas son las primera etapa, Donaldson quieres trabajar muy en conjunto con Guanajuato” recalcó

Donaldson Company, Inc., fundada en 1915, con sede en Bloomington, Minnesota. Es líder mundial en la producción y venta de sistemas de filtración y repuestos. La compañía ofrece una amplia gama de productos, que abarcan desde filtros para motores, incluidos aire, aceite y combustible, hasta soluciones de filtración industrial para aplicaciones en sectores como la manufactura, minería y química.

Cuenta con una presencia global y un fuerte enfoque en investigación y desarrollo, Donaldson se esfuerza por innovar constantemente y comprometerse con prácticas sostenibles para servir mejor a sus clientes y al medio ambiente.