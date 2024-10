Las manos de doña Estela y Angelina que dan vida a la catrinas y alfeñiques en León

León, Gto.- Con sus manos que le ayudan a afinar los detalles y su creatividad con la que les da color y forma, doña Estela Rangel Ávila, vecina de El Coecillo, elabora las catrinas que oferta desde hace casi 30 años en la Feria del Alfeñique de León.

A sus 72 años sigue explotando su experiencia para elaborar piezas de barro, pasta flexible, madera y cerámica como cuando empezó haciendo ramos del migajón con una combinación de elementos.

Local No a los disfraces demoníacos, pide iglesia disfrazar a niños de Santos

“Empecé juntando el migajón de los bolillos donde hacían las tortas y empecé a hacer ramos para bodas y quince años. En Morelia fue donde me enseñaron porque fui a entregar unos ramos y la muchacha que vio mis flores me dijo que si no la enseñaba y le dije que sí y me dio varios moldes de catrinas”, dijo.

Este negocio ha sido una forma de vida para doña Estela, hijos y hasta nietos que se dedican a esto durante el resto del año.

“Ya tengo a mis hijos trabajando aquí, unos hacen alfeñiques y otros hacen figuras de barro, trabajamos por ejemplo cada seis meses y los otros seis los dedico a poner los detalles a las catrinas que hago y también ahorita estoy haciendo nacimientos de botellas de caribe, de todo lo reciclado estoy haciendo eso y figuras de muñecas como Fridas, pura creatividad”.

Los alfeñiques de doña Angelina

Angelia Guerrero, vecina de Cerrito de Jerez, fue una de las iniciadoras del la Feria del Alfeñique hace 33 años. Empezó elaborando las tradicionales enchiladas, calaveras y más platillos desde que el evento se instalaba en los portales de la Casa de la Cultura Diego Rivera.

“En aquel entonces vendíamos en los portales y luego dentro de la casa de la cultura en el patio, ahí trabajamos un tiempo y luego empezamos aquí (a un costado de la Fuente de los Leoneses) y se fue haciendo grande, pero antes éramos muy poquitos”, recordó.

Tiene 65 años y mucha pila para seguir compartiendo sus conocimientos a su familia que también se dedica a este arte.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local León se prepara para la Caminata del Despertar de la Ánimas. Aquí todo lo que tienes que saber

“Una persona de antes me enseño a hacer todo a mí y me fue gustando y pues entre más y más iba haciendo más figuritas y hasta la fecha me ha gustado trabajar. Mis hijas me ayudan, en realidad toda mi familia trabaja aquí, aunque me canse sé que es un trabajo que me gusta”.

La Feria del Alfeñique de León permanecerá hasta el próximo dos de noviembre, Día de Muertos, como uno de los atractivos más importantes de la temporada.