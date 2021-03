Don Lázaro Cruz vocea como nadie las Noticias

León, Gto.- Noticias Vespertinas ha logrado forjar un carácter como pocos, fueron las palabras de Lázaro Cruz Martínez, voceador de esta casa editora desde casi dos décadas, una persona que abordo de una bicicleta recorre con sus ochenta años la mitad de la ciudad y hablamos de la tercer más grande en el país.

“Como siempre se ha dicho la mejor forma de conocer lo que se piensa de nosotros es darle voz a los principales actores, Noticias Vespertinas lo ha hecho, para fortalecer el trabajo diario para refrendar el compromiso con sus lectores.

20 años vendiendo Noticias Vespertinas

Quien mejor que don Lázaro Cruz un hombre que recorre las calles para compartir con sus clientes su espíritu de servicio que es vocear las notas de Noticias Vespertinas. Debo decir y lo hago honestamente quien quiere lo compra y quien no puede elegir entre otros, para mí desde mi perspectiva este periódico desde sus inicio fue uno de los mayor aceptación y con el que los leoneses se sentían identificados, al dar voz a los sectores populares de León.

Ahora al celebrar su 69 aniversario, Noticias Vespertinas sigue siendo líder en venta de la información escrita, dijo Lázaro, “tengo clientes que no solo lo piden me lo exigen, principalmente los comerciantes, taxistas, tianguistas y taqueros, que lo han hecho suyo y yo no tengo empacho en vendérselos”.

Un periódico acorde a los cambios

Para Enrique Martínez, aseador de calzado desde hace 70 años, Noticias Vespertinas ha estado a la altura de las exigencias en materia de contenido e información que piden exigen las nuevas generaciones, es un periódico que ha estado acorde a los cambio y cumpliendo con sus lectores. Deseamos que sean muchos años más de los que podamos disfrutar de la nota roja local, de la región y nacional.

Aplaudimos su labor con los sectores

Reconocemos desde Línea de Fuego, la valiosa labor que ha llevado a lo largo de estos 69 años de trabajo interrumpido Noticias Vespertinas, y que siempre ha dado voz a los sectores populares como lo es el comercio tradicional en el que nos desarrollamos.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Festeja su 69 aniversario Noticias Vespertinas

Línea de Fuego ha hecho suyo las Noticias, que ha sido el vocero del diario acontecer en León, en el estado y a nivel Nacional, de donde al igual que ustedes hemos compartido alegrías y tristezas.

Hoy en ausencia de mi padre “Chuy” Téllez felicitamos y aplaudimos su labor que han llevado para con todos los sectores de la ciudad, instando a que sigan por el camino de imparcialidad y la verdad que es lo que como sociedad necesitamos para seguir avanzando Noticias Vespertinas en su ámbito y León rumbo a la modernización de la atención a las necesidades de su ciudadanos.

69 años de éxito

69 años vigentes en León y la región de Noticias Vespertinas, se dicen fácil pero sabemos que no lo es, es con tenacidad y decisión que se logran estas metas. Dijo José Luis Guerrero Mendoza, líder estatal de Súper Taxis Línea Dorada.

En Noticias reconocemos un periódico que supo analizar y describir al sector popular, que es el más ocupado del diario acontecer de León, en ellos vemos una dinámica informativa que le ha caracterizado ser muy puntual y veraz en sus contenidos.

Les extendemos una felicitación a tan loable labor, enhorabuena y deseamos muchos años más de servicio a la comunidad leonesas que lo ha hecho suyo.

Para muchos el trabajo que desarrolló durante estos 69 años de trabajo ininterrumpido Un medio que ha llegado al sector interesado, José Luis Guerrero.