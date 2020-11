Don Isidro le hace la lucha a la vida

La pandemia por el coronavirus no ha impedido que don Isidro García de más de 70 años de edad siga saliendo a la calle a vender sus verduras, pues cada mañana llega a la zona centro de Irapuato para vender durante más de seis horas bajo el sol.

Don Isidro Delgado García tiene 72 años de edad, antes de que llegara pandemia, se colocaba en la calle Leandro Valle de la zona centro, para vender sus verduras, como chiles y pimentones; sin embargo, por su avanzada edad, fue retirado del lugar, pero él tuvo que seguir trabajando para poder sobrellevar la pandemia.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Retornarán más de cien mil paisanos

Ahora, se coloca entre las calles Álvaro Obregón y Manuel Doblado de la misma zona; en aquella esquina, don Isidro se queda por más de cinco horas bajo un árbol, para vender sus bolsas de verduras, verdura que compra en la Central de Abastos y acomoda en bolsitas para que así les sea más fácil a las amas de casa comprarlo.

A veces se le vende rápido y otras no tanto, contó don Isidro, quien mencionó que aunque teme contagiarse del coronavirus, y aún más por su edad, no tiene de otra más que salir de la casa para trabajar.

“No sale mucho, pero sí para sobrevivir, algunos me compran y otros no, pero sale para comer, todos los días vengo, pues tenemos que trabajar para comer, sino que comemos, tenemos que hacer la lucha”.

A pesar de su edad, y el riesgo del coronavirus, don Isidro tiene la esperanza de que cada día sus ventas mejoren, para así retirarse más temprano a su casa y poder descansar, pero también, para resguardarse como el resto de las personas para no enfermarse.