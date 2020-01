Divide opiniones "rifa" del avión presidencial

Con la nueva propuesta para de una vez por todas deshacerse del avión presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó hacer una rifa en la que se ofrecerán cerca de seis millones de “cachitos” (Boletos) a 500 pesos cada uno, siendo la Lotería Nacional la que se hará cargo del “Sorteo”.

Los leoneses en opiniones diferentes se expresaron ante la tal medida que por el momento generó desde controversia, burlas, memes y muchos comentarios.

“Finalmente lo que se necesita es el dinero que vale el avión, entonces de la manera que sea hay que recuperar el dinero que utilizaron los ex presidentes, además de que falta mucha cooperación entre todos los Mexicanos, ya que aún hay gente que le cuesta aceptar el cambio que está pasando y es gente que a lo mejor perdió sus negocios o ese tipo de beneficios que tenían”. Rodolfo Hernández.

“En cierta forma lo veo como una burla para la sociedad mexicana, porque no toman en serio ciertos problemas que hay en la sociedad, como la falta de empleo, la mala educación y deberían enfocarse más en eso que en distraer a la gente o simplemente quieren hacer una pantalla de ciertas cosas, entonces lo importante lo dejan por otro lado”. Adrián Velázquez.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Todo listo para el desfile de la ciudad

“No está bien, la gente lo ve como una burla, mejor que se ponga a trabajar en cosas que de verdad sean importantes, no hay trabajo, no hay nada, mejor que deje de decir tanta ocurrencias y que se ponga a trabajar”. Isaac N.

“Si va a ser para ayudar a la ciudadanía sí está bien y de que lo tengan guardado no más gastando dinero de renta, mejor que lo vendan, yo le diría a Andrés Manuel que de verdad tenga buenos asesores para que no se equivoque tanto, porque no todo es bueno, tiene también sus buenas ideas, pero debe primero analizar lo que dice” Lino Guerra.

“Es algo ilógico, nadie tiene un presupuesto para darle mantenimiento y además cómo le hará uno para recogerlo, además el gobierno tiene mucho dinero para muchas más cosas”. Saúl