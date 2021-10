Disrumpe Foro GO forma pensar de empresarios

Foro GO Turn on your mind, el mejor espacio de aprendizaje empresarial de Latinoamérica, con las tendencias en el mundo digital para acceder a mercados internacionales, que se desarrolla de manera virtual del 13 al 14 de octubre.

Luis Rojas Ávila, director general de Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce), destacó la importancia de activar las mentes y traer beneficios que ayuden a las empresas a crecer. En menos de dos años el mundo giró 360 grados que modificó la forma de transportar, comprar, vender y vivir.

Comentó que la pandemia fue un parteaguas para la humanidad que busca recuperarse más rápido de sus estragos. A través de las exportaciones y el comercio digital el organismo estatal busca crear mayor riqueza y bienestar en las MIPYMES en Guanajuato, actividades en conjunto forman el Cross Border eCommerce (comercio digital transfronterizo)..

Dijo que actualmente el 50% de la humanidad tiene acceso a internet y para 2025 serán más de cinco mil millones de usuarios conectados, con lo que se visualiza el potencial que existe con el uso de las herramientas digitales que prevé fortalecer la economía mundial en un crecimiento de más del 5%.

Precisó que el crecimiento acelerado del eCommerce con un aumento del 27%durante el año pasado a nivel mundial, en la actualidad nueve de cada 10 personas han realizado compras en línea y una de cada cinco operaciones online está identificada como transacción internacional, los retos se convierten en grandes oportunidades.

Espacio de aprendizaje

Foro GO Turn on your mind es considerado como un espacio con las mejores tendencias en el mundo digital para acceder a mercados internacionales, a través de mentes globales que imparten conferencias y talleres para atraer a compradores y las claves para hacer crecer el negocio online.

Destaca la participación de la leyenda del marketing, Seth Godin, quien revelará la importancia de cómo observar para después ser observados y luego cómo llevar al producto al siguiente nivel de competitividad.

En la economía circular conocerán como en la Unión Europea y otras naciones como Japón se preparan para competir a través de esta nueva vertiente sobre todo en industrias como sector automotriz, autopartes, moda y alimentos.

Implementan nuevos modelos de negocio

Hay más de siete mil personas conectadas a través de la plataforma digital, de diferentes regiones de Europa, América Latina, El Caribe y Norteamérica, cuentan con presencia de asociaciones promotoras de comercio exterior, así como cámaras y organismos empresariales del ámbito estatal y nacional, así como representantes de las embajadas de México con Japón, Reino Unido, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Pakistán, China, Emiratos Árabes y Australia.

Impulsan adaptación y digitalización

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable (SDES), comentó que el Foro Go es un espacio virtual donde encontrarán estrategias, contenidos y acciones para impulsar la adaptación de las empresas hacia nuevos modelos de negocios con ideas concisas, actuales e innovadoras, bajo una perspectiva universal, financiera, colaborativa y de participación.

Dijo que las actuales condiciones de la economía, la reactivación y recuperación de la misma, los factores de contingencia sanitaria, la velocidad de los cambios tecnológicos y la forma de hacer negocios y todo lo que conlleva una sociedad competitiva, demanda cambios urgentes, ante la nueva realidad económica de las empresas que impulse una productividad alta, competitividad y un desempeño eficiente y eficaz, tomando como eje central la innovación en los modelos de negocio, finalizó.