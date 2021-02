Disminuye violencia contra mujeres en semáforo amarillo y naranja

En el último trimestre del año pasado, cuando el semáforo estuvo en amarillo y naranja, el Instituto Municipal de las Mujeres registró 117 solicitudes menos, respecto al anterior, de mujeres violentadas. De octubre a diciembre recibió 939 peticiones de atención, de las cuales, 102 fueron de situación riesgo y en dos casos se otorgaron órdenes de aprehensión por violencia feminicida.

Así lo dio a conocer la directora del Instituto, Mónica Maciel Méndez Morales, ante los integrantes de la Comisión de Equidad de Género del Ayuntamiento de León. En violencia feminicida, dijo que se atendieron 126 casos, se otorgaron 20 órdenes de protección para ellas y sus hijos y se levantaron 66 denuncias ante el ministerio público.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local [VIDEO] Se manifiestan enfermeros; buscan equipo de protección

La directora del Inmmujeres afirmó que “a partir de octubre, con el cambio de color en el semáforo naranja se pudo percibir en las llamadas de las solicitantes mayor tranquilidad y con esperanzas de que el confinamiento fuera poco a poco terminando”.

Añadió que “con esto, se abrió la posibilidad de obtener nuevas herramientas para construir nuevos planes que les permitan salir de la violencia en la que se encontraban y que con frecuencia sus agresores son aquellos con quienes comparten el domicilio”.

En el informe trimestral destacó se integraron 581 a la Redes de mujeres sin violencia, particularmente de las colonias Santa María del Granjeno, Azteca, Rivera de la Presa, El Carmen CTM, Ampliación San Francisco, Maravillas, Valle Hermoso, Santa Cecilia y Fraccionamiento Hidalgo.

Respecto a prevención de violencia y delincuencia, se realizaron 90 proyectos de emprendimiento y 19 comunitarios, sobre todo de las colonias Centro, El Coecillo, San Miguel, Obregón y Los Olivos.

Méndez Morales indicó que en estos tres meses se atendió a 120 mujeres indígenas migrantes por situaciones de violencia o por el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

En general, de octubre a diciembre el IMMujeres brindó mil 212 atenciones psicológicas, jurídicas y laborales. De las cuales, 111 ciudadanas fueron canalizadas por el Grupo Especial Mujeres Seguras de la Secretaría de Seguridad Pública a las instalaciones del Instituto.

En cuanto a asesorías por primera vez se otorgaron 431 a mujeres y seis a hombres, en casos de divorcio, guarda y custodia, régimen de convivencia, pensiones alimentarias y reconocimiento de paternidad.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Benefician 3,754 leoneses con agua potable y alcantarillado

La directora afirmó que “los primeros meses del año debido a la pandemia tuvimos muchas de las usuarias que vieron el confinamiento en sus hogares y algunas de ellas, expresaban miedo y abuso” y compartió algunas frases con las cuales externaron su situación.

“Mi esposo ya no sale a trabajar por la enfermedad, no puedo hablar; tengo que hacerlo a escondidas. Si le cuelgo o al contestar refiero que el número está equivocado es porque él está conmigo y no puedo contestar”.

“Mi esposo está cada día más desesperado, violento. Lo corrieron de su trabajo por el Covid-19. Sale a buscar pero no encuentra nada. Me insulta, me corre de la casa, que somos unos mantenidos pero ¿qué puedo hacer? ¿Dónde busco yo trabajo?”

“Yo tengo tres nietos. Mi hija me los dejó desde chiquito. Me dedicaba a vender pan que yo hacía en mi casa; lo vendía de casa en casa y en los locales. Ahora no tenemos ni para comer, tengo que repartir la poca comida entre mis nietos, algunas veces no puedo dormir pensando en qué almorzarán. Con lo del Covid-19 bajaron las ventas, ya nadie tiene dinero ni trabajo“.