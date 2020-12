Disminuye 6% los contagios de Covid-19 en León

Juan Martín Álvarez Esquivel, director de Salud Municipal, dijo que en la última semana disminuyeron los contagios de Covid-19 en un 6%, como resultados de las disposiciones de prevención que determinó el gobierno municipal.

El titular de Salud Municipal comentó que las restricciones de horarios para bares y cantinas aprobadas por el Ayuntamiento de León, medida que se extendió hasta el 20 de diciembre, sí tuvieron un efecto en la disminución de contagios.

Álvarez Esquivel detalló el comportamiento de esta última semana y detalló “tuvimos un menor incremento en los contagios, estamos hablando solamente de un 8% de incremento en los grupos de edad de 25 a 29 años, de 30 a 34 y 35 a 39, estos tres grupos son los que han tenido el 8% de incremento en la última semana, el resto se ha mantenido en 7% corresponden al grupo de 20 a 24 años, al grupo de 50 a 59 años de edad y el grupo de 40 a 44, son los grupos que ha tenido el mayor incremento en los contagios”.

Medidas de ayuntamiento de León impactaron

“Lo que hemos observado nosotros es que ha disminuido el porcentaje de contagios en estos grupos, pero aunque ha bajado al 8% en este momento el porcentaje en estos grupos de edad sobre todo de los 20 a 29 años de edad, las medidas que se han tomado por parte del ayuntamiento, sí han impactado de manera favorable en ver cada vez menores concentraciones en estos lugares sobre todo en las áreas de la Madero, Campestre, en aquellos lugares de concentración de jóvenes en antros y bares, sí nos ha ayudado”, dijo Juan Martin, Director General de Salud del Municipio de León.

“Nosotros nos fuimos con las áreas que veíamos de mayor riesgo en ese momento, que eran los de los más jóvenes por eso hablábamos de antros y bares, donde nosotros observamos el incremento importantísimo en los contagios, ahora en esta época de navidad y de buscar un presente, volvemos a hacer el llamado evitemos estas aglomeraciones”, reiteró el Director de Salud.

Pese a la disminución de contagios el director de salud comentó que los jóvenes aún continúan con sus reuniones fuera de los espacios públicos y dijo que “este 8% es de esta última semana, teníamos anteriormente el 14% digamos bajamos en un 6% esto no nos dice nada si no se sostiene y se mantiene como una medida bien entendida por los jóvenes. Sin embargo los jóvenes se siguen reuniendo en casa, la trasmisión es la misma aunque no se están exponiendo en lugar públicos”.

Respecto al tema de las épocas navideñas y las compras de estas fechas comentó “hemos visto que para la población no pasa nada que todo sigue normal, que no tenemos o que no vivimos en una contingencia y lo vimos este fin de semana donde se abarrotaron los centros comerciales por un lado está bien la cuestión económica pero no olvidemos que estamos ante una contingencia y la principal responsabilidad debe de ser la mía como persona como ciudadano”, dijo Álvarez Esquivel.