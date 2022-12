Disfrutan leoneses la final de Qatar 2022

León, GTO.- Si bien el clima y el horario no permitieron que los leoneses disfrutaran como les gusta del partido de la final del mundial de Qatar 2022 entre Francia y Argentina, algunos optaron por verlo desde su casa y otro tantos en los bares de la ciudad.

No faltó el valiente como Edgar Rodríguez que no dudo en salir a un bar del centro aunque realmente fueron pocos los que llegaron a brindar para ver el partido de esta final.

"La neta si soy bien aficionado, ayer no salí por lo mismo, pero ya hoy me desquito, ahorita se me quita el frio ya que chin…"

Tanto en las familias como entre los amigos, las quinielas no se hicieron esperar y mientras algunos le iban a Argentina otros apoyaron a Francia aunque gran parte de los leoneses le apostaron a los primeros.

"Nosotros siempre haces apuestas, mis dos primos mi tío y yo y está vez me gané casi mil pesos por lo mismo. Ahorita voy a ver el partido porque en el trabajo no me dejaron, sólo prenden la tele para los clientes, pero no para nosotros", dijo Jorge Márquez.

En algunos lugares de desayunos o tiendas departamentales encendieron las pantallas y transmitirán el partido para que la gente no se perdiera ni un momento de este juego que se volverá a ver hasta dentro de cuatro años.

No faltó quién optó por un chocolate caliente o un café para acompañar la emoción de esta final, pues aseguraron que tomar algo frío les podría traer consecuencias respiratorias.