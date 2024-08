Disfrutan de un día especial en el Festival del Adulto Mayor en León

León, Gto.- Este jueves inició el Festival del Adulto Mayor Telcel León 2024 para personas de 50 años y más, en su mayoría buscaban atención médica ya que les es difícil tramitar una cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Amparo, Tere y Joaquín se encontraron en este evento pensado especialmente para ellos, para estos adultos el acudir al Poliforum fue un respiro debido a que son los encargados de cuidar a sus nietos cinco días a la semana y son pocas las ocasiones en las que tienen tiempo para disfrutar de una caminata o hacer ejercicio.

Tere, cuida a su nieta de 10 años, esta vez acudió sola a Poliforum ya que buscaba una segunda opinión debido a que un doctor le pronosticó osteoporosis pero tiene la esperanza de que al revisarse en el Festival del Adulto Mayor con los médicos especialistas le indiquen que sus “achaques” son su edad de más de 70 años.

“Fui con un doctor particular a un chequeo general y me dijeron que tenía osteoporosis, llegué al festival para que tener una segunda oportunidad pero siento que me voy a quedar parte de la tarde porque encontré unos amigos con quien espero hacer ejercicio y hacer algunos estiramientos”, dijo Tere.

A este festival asistieron en su mayoría los adultos solos, si se pudo observar uno que otro acompañado de un hijo pero lo que más llamó la atención es que en su mayoría mencionaron que sus hijas e hijos “les habían dado el día libre” para salir de la rutina.

“Hoy me dieron el día libre para venir a este evento que es una vez al año y único para nosotros. Desde que mi esposo falleció me fui a la casa de mi hija y la apoyo con los cuidados de mis nietos y con la comida”, platicó Amparo.

Finalmente, Joaquín dijo que llegar al Festival del Adulto Mayor Telcel León 2024 le cambió la forma de ver la vida, ya que en ocasiones se siente solo y aburrido y por ello sale las tardes a sentarse afuera de su casa a observar a las personas pero este día ha cambiado de rutina.

“Que bueno que piensen en nosotros, yo creo que voy a venir los otros dos días para distraerme y hacer amigos con lo que juegue a dominó”, concluyó.

Mientras más pasaba el tiempo, llegaban más adultos mayores de todas las colonias quienes acudieron para pasar todo un día realizando actividades conforme a su edad.