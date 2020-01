Director de Transparencia Mexicana ve alternativas en la salida del Insabi

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, aseguró desde su perspectiva, que la opción de no entregar los sistemas de salud al Insabi pero sí recibir recursos extras de la Federación es una buena salida para aquellas entidades que estén en posibilidades de seguir operando su propia infraestructura.

Precisó que aunque hoy la discusión se centra en las reglas de operación, no es precisamente el punto trascendental de la controversia, eso, dijo, se resolverá.

“Históricamente hemos dicho que la mitad de los programas sociales en el país no tienen reglas de operación, esta no es una característica particular del tema del INSABI, eso lo van a resolver, al final va a haber reglas de operación, tarde o temprano las van a tener si quieren ejercer el gasto público”, aseguró.

El especialista en temas de transparencia y política pública consideró que la más reciente alternativa que ofreció el ofreció el Gobierno Federal podría ser la clave para los estados que no se pretenden adherir al INSABI.

“A mí me parece que la salida que le dieron a los gobiernos estatales es la clave, este no es un instrumento al que te tienes que sujetar obligatoriamente, cada estado tiene que hacer sus cuentas, tiene que hacerlas bien, tiene que determinar si le conviene o no y que no haya ningún tipo de perjuicio para el derechohabiente. La discusión importante es esa”, dijo.

Bohórquez recordó que una situación similar se dio con el anuncio y creación del Seguro Popular.

“Cuando surgió el Seguro Popular tuvimos exactamente la misma conversación que estamos teniendo hoy, si era una buena medida de política pública, si tenía reglas de operación, cómo funcionaban, eso es bastante normal cuando se crea una nueva institución, lo importante es que deciden y en base a qué parámetros los gobiernos deciden sumarse o no y ahí sí es de números”, dijo.

No todos son iguales

Si bien aseguró conocer la propuesta presentada por la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional, consideró que no todos los estados tienen la posibilidad de mantener su propio sistema de salud como Guanajuato lo pretende.

“Están explorando todavía el asunto, no todos los estados en ese grupo (GOAN) están en las mismas circunstancias financieras, yo les diría que hay algunos que no están en condiciones de sumarse naturalmente, gobiernos panistas que no se pueden sumar porque no les dan los números”, dijo.