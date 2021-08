Diputados federales del PAN van por presupuesto para vacunas y medicinas

León, Gto.- Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), por Guanajuato, van por incrementar el presupuesto de salud a 300 mil millones de pesos, para mantener la eficiencia de atención a pacientes con padecimientos generales, sobre todo los de mayor grado de mortalidad como lo es el cáncer y también mejorar la distribución y transparencia de las vacunas contra Covid-19 en el país, para que todos tengan derecho a la protección contra el virus, así lo señaló el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.

“Acción Nacional está planteando su estrategia, para que este congreso que se instala con registro mañana y el sábado y el próximo domingo estaremos ya tomando protesta, pues un tema central será el cómo redirigimos las acciones de salud, para que haya medicamentos”, comentó.

El diputado señaló que de 2019 a 2020 disminuyeron las consultas de al menos 10 enfermedades infecciosas, disminuyeron 45 por ciento, sobre todo en la atención a mujeres embarazadas, pues las consultas bajaron al 50 por ciento y algunas tuvieron que acudir a otras instituciones de salud, gastando más por un servicio de derecho humano.

“Comparado contra el año 2019, en el año 2020 el número de consultas por ejemplo de embarazadas a adolescentes que es una gran preocupación en México pues se redujo casi en un 50 por ciento, el número de consultas para mujeres no adolescentes embarazadas se redujo casi en 40 por ciento, la atención de partos pues se tuvo que realizar ahora en otras instituciones, porque disminuyó de manera significativa”, mencionó.

Expresó que los mexicanos en situación de pobreza, fueron los que más gastaron en servicios de salud durante el 2020, sobre todo por la reconversión del sistema de salud, el cual al momento de brindar las consultas sin costo, no se tenían medicinas disponibles, lo que hizo que las familias tuvieran que salir a gastar en los medicamentos.

El diputado federal del PAN señaló que lamentablemente la salud se ha salido de las manos del Gobierno Federal, pues no han hecho lo necesario por aportar recursos al sistema de salud nacional, no han apoyado lo suficiente con medicamentos y con la pandemia no han sabido cómo actuar de manera inteligente, sobre todo porque en 2020 México registró 500 mil muertes más, algunas por el Covid-19 y otras por las consultas y procedimientos quirúrgicos.

También señaló que tanto la Secretaría de Salud Federal, como el Instituto de Salud para el Bienestar, no han podido explicar qué pasó con millones de vacunas extraviadas, que además la Secretaría de Función Pública documentó que las donaciones de equipo médico que hicieron particulares también están “desaparecidas”.

Los diputados federales del PAN ya hicieron una solicitud de investigación de irregularidades en la adquisición y donaciones de vacunas, medicamentos e insumos para la salud.

De acuerdo con las Secretaría de Salud, hasta el 19 de agosto del presente año se habían aplicado en el país 79 millones 399 mil 398 dosis contra Covid-19, pero el país ha recibido ya 93 millones 992 mil 915 vacunas, por lo que hay una diferencia de 14 millones de biológicos, que se desconocen dónde están.

Ramírez Barba comentó que todo va a cambiar en el momento que entre la LXV legislatura desde el Congreso de la Unión, con la participación de los diputados federales del PAN, en favor de recuperar los programas perdidos en favor de los ciudadanos.