Diputados del PAN, piden a AMLO dejar “inversiones necias”

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Espadas Galván, aseguró que el Gobierno Federal debe dejar de hacer “inversiones necias”, como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas y ese dinero destinarlo para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues varias están en riesgo de cerrar por la contingencia de coronavirus.

“Reactivar la economía requiere de una inversión estratégica, no necia con tres o cuatro mega proyectos que sólo van a reactivar una economía de aquellas entidades federativas, lo digo con respeto, que no producen o no aportan de manera importante al Producto Interno Bruto.

Necesitamos reactivar las grandes economías, en donde Guanajuato, junto con otros cinco o seis estados, aportamos más de la mitad del Producto Interno Bruto y es ahí donde tenemos que reactivar la economía y esa es la tarea gravísima que no está haciendo el Gobierno Federal.

Jorge Espadas Galván.

El diputado federal panista refirió que por ello presentaron un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para pedirle al Gobierno Federal que libere las reglas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para que éstos puedan ser destinados para atender las necesidades de los ciudadanos afectados por la pandemia de Covid-19.

Además, dijo buscarán que sea modificada la redistribución de los recursos, pues de cada pesos que se recauda en el país, 80% se lo queda la Federación y el 20% es regresado a los estados y municipios, “pero el Gobierno Federal ha mostrado ineptitud para manejar los recursos”.

“Estamos proponiendo que se destine otro 20% más a los estados, hemos visto que gobernadores de todos los colores, de todos los partidos están tomando mucho mejores estrategias que la Federación y es importante que el recurso llegue a los guanajuatenses, porque de otra forma, la crisis en la que nos ha metido este gobierno será peor”.