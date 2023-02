Diego Sinhue y AMLO se reunirán este sábado en Guanajuato

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que el sábado durante la gira en el estado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con él para presentarle los avances del proyecto del plan B Agua para el estado.

Dijo que si bien se van a concentrar en el tema del evento que son los programas sociales del Banco del Bienestar, aprovechará para tocarle el tema pendiente con los guanajuatenses.

“Nos vamos a concentrar un poco más en el evento, sabemos que es un tema de programas sociales, de Bancos del Bienestar y que será el sábado en Guanajuato. Yo estoy invitado y creo que solamente yo, creo que será en Guanajuato capital".

“El tema del agua ya saben que es nuestro tema, pero va avanzando, entonces realmente nada más informarle cómo vamos avanzando en ese tema que es positivo el avance”, agregó. dijo.

El mandatario estatal comentó que el domingo irá a Querétaro al evento de la Constitución y que de ser posible se reunirá con los integrantes de la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO).

“Sí funciona, pero más en las comisiones que en el pleno, yo sigo la comisión vitivinícola y hemos estado haciendo trabajos para hacer apoyos a la industria, entonces en comisiones sí funciones más que el tema del pleno como tal”, aseguró.

Además descartó que vaya a Singapur como algunos alcaldes anunciaron para acompañar al mandatario estatal a su gira. Por su parte Diego Sinhue dijo que él no iría, pues sólo invitaron a algunos presidentes municipales.

“Yo no voy a ir a Singapur, van los alcaldes solos, yo no voy, creo que están invitados León, Celaya, Irapuato y van algunos secretarios, pero no traigo los datos”, dijo.

También negó que el líder nacional de PAN, Marko Cortés, haya venido a dividir al partido como fue señalado. El viernes pasado el presidente de Acción Nacional llegó a Guanajuato y dijo que para las próximas elecciones del 2024 en Guanajuato, su partido lanzará a una mujer como candidata.

En cuanto al tema de Justino Arriaga donde dijo que el PAN se movía sólo por las decisiones de algunos líderes blanquiazules, el gobernador comentó que no va a caer en polémicas.