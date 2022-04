Diego Sinhue recomienda limpia en C4

León Gto.- “Los que trabajan en C4 son parte de las policías municipales, como ya sabemos desde hace tiempo hay una infiltración de los grupos criminales en las policías municipales en general, incluído C4”, declaró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Luego que se diera a conocer la declaración de Sophia Huett López, secretaría ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, donde aseguraba una filtración de información de los C4, con la que ponen en manos de criminales a los policías, el gobernador del estado de Guanajuato, aseguró que esa información ya se conocía desde hace tiempo.

“Lo que hay que seguir haciendo son las limpiezas, por eso se les pide también pruebas de control de confianza a los C4, por qué nos ha sucedido en distintos lugares, y es parte de lo que tenemos que seguir haciendo”, afirmó Diego Sinhue Rodríguez.

También aseguró que constantemente se revisan todos los C4, para tomar el control de estos, donde inclusive en Celaya ya se cambió por completo al personal, además mencionó que es un tema de consejo, tanto la revisión de C4, como la de todas las fuerzas policíacas, donde se deben tomar las pruebas de control de confianza.

“Recuerdo el caso dónde hubo un robo de un cajero, en la administración pasada, fue en el mero centro, evidentemente se tuvieron que hacer cambios y demás”, afirmó el gobernador.

POLICÍAS ARMADOS FUERA DE SERVICIO

Al cuestionar su opinión sobre el tema en que los uniformados porten armas fuera del servicio, aseguró estar de acuerdo con esta iniciativa, sin embargo recalcó la complejidad que se tiene ya en la realidad.

“En teoría estaría a todo dar pero cuál es el problema que tenemos: las licencias colectivas y sin por el número de policías que están en turno, es decir, cuando entra el otro turno se les entregan las armas con las que trabajan. Entonces tendríamos que comprar el doble de armas y para empezar no sé si haya la autorización para comprar las armas suficientes”, mencionó.

Una de las estrategias que aseguró que se seguirán es la de tener más protocolos de atención a los policías amenazados, por lo que afirma seguir trabajando en este tema de manera permanente.

“Yo firmé un decreto hace poco dónde se da el apoyo total a comandantes y policías que sean amenazados, les otorgamos viviendas y demás para que puedan estar seguros y hasta escoltas”, aseguró.

Además, mencionó que todos los policías que están amenazados presentan denuncias y declaró que no son muchos estos uniformados.

EN LEÓN

Por su parte, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que en la ciudad de León desde el comienzo de su administración se está cuidando los procesos y mejorándolos.

“Estamos trabajando de manera muy puntual con la Fiscalía, yo lo dije muy claro, no queremos que este caso quede impune, no tenemos información respecto a lo que señala Sophia, pero sin embargo entiendo que fueron de otros municipios, en su momento espero que ponga a disposición en el caso concreto la información”, comentó.

Mencionó que en C4 de León se cuentan con cámaras, además de la realización de exámenes de control y confianza, estos últimos se realizan de manera permanente, por lo que todo el tiempo se está investigando y actuando con el personal de seguridad.

“En el caso de León, tomamos todas las previsiones, hay varios controles, de hecho no cualquiera puede estar entrando a C4, de hecho allí están las fuerzas del orden municipal, hay estatales, el ejército, también de la guardia nacional, si hay controles, si hay participación de todos los organismos en materia de seguridad”, agregó.

Así mismo, aseguró que C4 sí han contado con bajas, por temas de los exámenes de control y confianza, así como de toda la corporación, aunque no reveló cifras exactas.

“Se han dado bajas por diferentes motivos en toda la corporación porque el C4 es parte de seguridad, y estamos haciendo lo mismo en todas las áreas de seguridad. Todos los que no pasen el examen se van, yo no puedo permitir que el que no pase el examen de control y confianza estén en la corporación”, finalizó la alcaldesa.