Diego Sinhue, el gobernador itinerante

Cuando Diego Sinhue Rodríguez Vallejo inició su campaña rumbo a la gubernatura, la arrancó en una comunidad indígena del municipio de Xichú, ubicado a 185 kilómetros de la capital del estado, lo que es más o menos unas tres horas en automóvil. “Voy a volver como gobernador, es una promesa”, dijo en aquel marzo de 2018.

Han pasado cuatro años y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no sólo no ha dejado de acudir a Xichú y a los municipios de la zona norte del estado, que durante años y por la distancia de éstos no eran visitados por otros mandatarios con tanta frecuencia, sino que además ha recibido a las alcaldesas y alcaldes de los 46 municipios, para conocer los proyectos con que cuentan y la manera de echarlos a andar; no es para menos, pues uno de sus lemas de campaña fue: “Guanajuato somos todos”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se ha convertido en un gobernador itinerante, que lo mismo por la mañana está en Cuerámaro, por la tarde en Irapuato y por la noche en León, en la inauguración de alguno de los eventos que ha impulsado para que lleguen al estado, también por los viajes que ha hecho por el país y por el extranjero para promover a Guanajuato.

El gobernador guanajuatense también lo mismo está en Palacio Nacional, en diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en los últimos meses se ha tornado más cordial, y ese mismo día la pila le alcanza para hacer recorridos por el estado.

Tan sólo en el primer semestre de 2021, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha visitado los municipios de Salvatierra, León, Silao, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Celaya, Ocampo, San Felipe, Comonfort, Valle de Santiago, Coroneo, Jerécuaro, Cortazar, Irapuato y Tarandacuao, en los cuales ha recorrido aproximadamente mil 650 kilómetros sólo de ida y otros mil 650 kilómetros de vuelta desde estas zonas hasta León, que es en donde vive el mandatario estatal.

Y si a eso se le suma las cinco visitas que ha tenido a la Ciudad de México, que de León hasta allá son 376 kilómetros de ida y otros iguales de vuelta, suman otros mil 488 kilómetros que se suman a sus recorridos que ha hecho; es decir, sólo en el primer semestre, el mandatario estatal ha andado cuatro mil 809 kilómetros, casi unas 13 veces de ida y vuelta desde León a Xichú o unas 13 idas desde la capital del calzado hasta la Ciudad de México.

El gobernador de Guanajuato ha mencionado que él da mucha importancia a estas visitas que hace a los municipios, pues no sólo puede platicar con las personas, sino que puede recorrer junto con las alcaldesas, los alcaldes y los legisladores locales y federales cada una de las localidades del estado, para dar atención puntual a las peticiones que suelen surgir y que en la mayoría de las ocasiones suelen traducirse en compromisos de obra para ejecutarlas.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aún tiene muchos caminos por recorrer, pues ha iniciado la segunda mitad de su trienio, el tiempo en el que comenzará a ver cristalizados los proyectos que han sido puestos en marcha y para detectar cuáles más pudieran surgir en el trayecto, pero para ello es necesario andar y recorrer paso a paso el estado.