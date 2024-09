Diego Sinhue asegura avances en investigación por masacre en Yuriria

León, Gto.- Tras la masacre en Yuriria el lunes por la noche, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que hay avances en la investigación y que espera que en las próximas horas o días haya personas detenidas.

La noche del 16 de septiembre en plenos festejos patrios, hombres armados dispararon contra un grupo de personas reunidas en el Jardín Principal de la comunidad de la Tinaja del Coyote. Como saldo del ataque cinco personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas.

“Ya la fiscalía tiene una línea de investigación muy clara y yo espero que en las próximas horas, días, existan ya detenidos de este hecho para tener claridad”, dijo.





“Le zacateó”

Referente a la cancelación de la ceremonia del Grito de Independencia por parte del alcalde panista de Comonfort, Claudio Santoyo Cabello, el mandatario estatal se mostró molesto y comentó que “se fue por la libre” y “le zacateó”.

Rodríguez Vallejo aseguró que si el alcalde se hubiera acercado al gobierno del estado los festejos se hubieran llevado a cabo sin contratiempos como ocurrió en el resto de los municipios del estado.

“Se adelantó el alcalde. Se fue por la libre. Yo estoy es muy molesto con él porque ya no nos avisó, claro que sí me ha podido desarrollar sin problema, hubo saldo blanco en todos los municipios, en Dolores estaba que desbordaba, muy mal el alcalde. Nos hubiera dicho y por supuesto no habríamos cancelado (...) Pues el alcalde le zacateó, muy mal. Nos debió a haber hablado”, añadió.

El viernes 13 de septiembre el Ayuntamiento de Comonfort decidió cancelar los festejos luego de una serie de asesinatos contra personas del círculo del alcalde electo de Morena Gilberto Zárate.

Fue el martes 11 de este mismo mes cuando Tomas Mata, quien se perfilaba como el próximo director de Turismo fue asesinado; y una semana antes ocurrió lo mismo con Isacc Ortega Nieto, quien sería el secretario del Ayuntamiento.

Más quejas de la GN en Guanajuato

El gobernador de Guanajuato también hizo alusión a las quejas de ciudadanos contra elementos de la Guardia Nacional cada vez con casos más graves.

“Cada vez hay más quejas sobre el trato que tienen hacía los ciudadanos y hay casos más graves como estos donde los paran a mansalva y no se puede permitir eso”, añadió.